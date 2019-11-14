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搶救香港台生！招聯會通過：大學可用「外加名額」助生完成學業

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▲▼香港反送中,尖沙咀,究警暴。（圖／路透社）

▲香港反送中行動延燒至校園。（圖／路透社）

記者崔至雲／台北報導

香港反送中行動情勢高漲，示威者與警方衝突也進入大學校園。為了協助在港台生回台就學的後續事宜，大學招生委員會聯合會今（14日）指出，依據「重大災害地區學生升學優待辦法」，比照日本311地震時的模式，以外加名額方式專案辦理，提供學生課堂旁聽、隨班附讀、研修學分，並接續下學期轉學回台、返國升學等銜接措施。

根據陸委會初步統計，目前的在港台生約1021人，包括香港中文大學、城市、理工、科技大學等校都有台灣學生陸續返國。招聯會指出，目前有許多大學希望除了外加名額外，還可以使用學校未使用的招生缺額，不過，由於是以各學制外加百分之一名額的方式辦理，評估已經足夠。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 香港,反送中,1020,九龍遊行。（圖／路透）

▲為了協助在港台生回台就學的後續事宜，招聯會指出，依據「重大災害地區學生升學優待辦法」，以外加名額方式專案辦理，提供學生課堂旁聽、隨班附讀、研修學分。（圖／路透）

招聯會執秘、清華大學教務長戴念華說，對於要留台的學生，有日本311地震以及八仙塵暴的處理前例，未來學生先向教育部提出申請，初審過後才會送到各大學審查，可能有書審、面試等方式，教育部會設定一定志願數、界定災害範圍及提出申請的時間，有關招生擇才的標準將回到學校討論，轉學回台灣之後修課、採認學分等，依照台灣的大學畢業條件。

戴念華再說，而規劃未來仍要返港繼續完成學業的學生，大學也很樂意在這段時間內提供旁聽、交換學生的交流措施，彌補空窗期學習不至於中斷，不過，在台若有修習學分未來返港後，學分的採認等，還是是要依照香港的大學畢業規定處理。

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