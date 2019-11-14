港媒：不會實施宵禁選舉不取消　全力協調原計畫如期進行

▲香港中文大學持續抗爭，現場用雨傘、磚塊等設立路障，防止警方攻入校園。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

香港示威風波延燒，針對港府是否發佈「宵禁」，或是影響月底的區議會選舉時程，有接近港府的消息人士向港媒《香港01》透露，政府現階段不會實施宵禁，也不會取消原定24日舉行的區議會選舉，正全力協調，希望區選按原計劃如期進行。

《香港01》引用消息人士指出，「長遠沒有人能打包單，如果香港局勢惡化到打內戰一樣，到時甚麼都有可能，但在這一刻，政府沒有實施宵禁、取消區選的決定。」

▲港媒引述消息人士指出，香港不會實施宵禁。（圖／路透社）

大陸全國人大常委譚耀宗今早受訪時表示，若實施宵禁需要大量警力執法，認為現階段警方沒有足夠人手執行宵禁，同時也認為示威者不會守法。民建聯主席李慧琼也指出，現階段並非推行宵禁的時機。

昨晚林鄭月娥突然急召各司局主管進行緊急會議，使得外界推測港府將會實施宵禁，並外傳港府會宣布取消今年區議會選舉，直接委任現任區議員多做一屆。

於此之前，陸媒《環球時報》曾在14日下午在推特發佈港府將在週末實施宵禁的消息，但是不久後就刪文。香港特首林鄭月娥13日晚間急召司局長開緊急會議，外傳可能商討過「警方提升武力」及「取消區議會選舉」兩種方案。

►《環球時報》推特發文：香港週末實施宵禁 半小時後...刪文

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