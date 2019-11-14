　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

政、清、師大邀香港外生來台　清大設「香港專線」供住宿、輔導機制

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼香港31日遊行,反送中。（圖／路透）

▲香港反送中行動延燒至校園。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

香港反送中情勢令人擔憂，台灣許多大學都已公開歡迎港生、台生、國際生等至校內旁聽、選修學分。國立清華大學今（14日）指出，即日起設立「清華-香港專線」，回答有意來清大就讀的港生及家長相關問題，清大將提供學習環境、住宿、輔導機制，將盡力協助這些學生完成學業。

因香港情勢令人擔憂，為讓香港大學生能安心完成學業，清大稍早指出，接受在香港就讀的台生、香港籍學生、外籍學生轉學，更設置「清華-香港專線」，回答有意來清大就讀的港生及家長相關問題，在香港者請撥886-3-5162464；在台者請撥03-5162464。

請繼續往下閱讀...

清大說，由於這學期已經進行到一半，歡迎港生這學期先來清大旁聽、隨班附讀，或是使用清大的電腦設備連線回原校遠距教學（例如香港科技大學即提供返台學生遠距教學）。下學期開始，歡迎這些學生利用轉學或修學分的方式繼續在清大學習。

此外，考量來台就讀的學生無法立即找到棲身之處，清大也盤點宿舍床位，目前有100床可供這波專案學生使用。而稍早清大也已經接到在香港城市大學就讀的台籍學生家長電話，詢問轉學細節。

▲清大設專線供在港生諮詢轉學　盤點100空床「等待有緣人」。（圖／清大提供）

▲清大設專線供在港生諮詢轉學。（圖／清大提供）

除了清大以外，中原大學發聲明，為因應香港目前情勢發展，保障學生就學權益，中原大學將以專案提供在香港各大學就讀之台生、港澳生及國際生，來台至中原大學就讀，為學生提供全人教育、友善優質的就學環境。若有就學相關問題，如開學期程、學雜費事項、課程與學系等資訊，請洽教務處專線：03-265-2021、2022。

台師大也表示，歡迎在香港就讀大學的本國學生，至本校旁聽、選修學分、隨班附讀等，以完成課程銜接，同時歡迎下學期轉至本校就讀，若有住宿需求，亦將安排解決。本校已成立專案小組，安排台生返國就學等相關措施，安排協助課程銜接事宜，單一聯繫窗口：02-77341108。

另外，台師大也已同意法國巴黎高等政治學院及其他姊妹校之請求，接受該校下學期安排至香港的交換生轉至本校就讀。至於在台師大就讀的港生，108學年度第1學期計有223位，台師大也將視港生後續需求，持續予以關懷與協助。

政治大學也針對赴港交換學生指出，目前有10名學生於108學年度第1學期前往香港進行交換計畫或短期研究，分別為香港中文大學、香港城市大學、嶺南大學、香港科技大學、香港浸會大學及香港大學等六所學校，除已返國或離港者，其餘同學校方已聯絡並提醒在港期間注意自身安全，同時也將協助其儘速返台。同時本校將與締約學校協調本學期就學及成績等相關事宜，以維護學生就學權益。

政大也說，與政大締約之姊妹校，其在香港進行交換之學生，也歡迎轉至政大研讀。有關相關課程授予及學位等技術問題，政大將召集教務與學務相關單位召開專案會議儘速處理。

其他人也看了
英美姊妹校急請台大收交換生　台大加速推動「國際學生轉學機制」
台生持續撤港！　教育部駐港人員今早協助13人搭機返台
影／香港校園變戰場！　「美國、英國交換生」轉台大就讀
影／反送中風暴襲擊校園71台生急返台　教育部：可轉學回台、修學分

ET快訊
12強／專欄作家質疑張奕使用方式　洪總霸氣回應
他接女兒下課「開進停車場」　秒變情侶車震…警敲窗揭母超綠結局
許孟哲求婚成功　舊愛張艾亞說話了
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東京手搖飲5個月關店！他吃驚「日本珍奶開始退燒？」　接班神飲曝光

搶救香港台生！招聯會通過：大學可用「外加名額」助生完成學業

下周前期天氣搶先看！　海鷗水氣+鋒面...北東「雨最多」時間點曝

21項國家級重要民俗之一！雲林「馬鳴山五年千歲大科」正式獲證

政、清、師大邀香港外生來台　清大設「香港專線」供住宿、輔導機制

10萬公頃農地被消失！環團怒批地方政府浮濫圈地開發

心心念念味全龍！魏應充臉書擠爆球迷祝福：董事長加油

一早滑臉書！咖啡杯貼「有些紅線罰900」竟神算　出門看…雨刷夾紅單秒心冷

7-11推「史努比70週年」集點活動！11款限定商品開箱、兌換方式全攻略

竹縣特幼班一學期換8師　兼職只有半薪！特幼生一直適應新老師

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

東京手搖飲5個月關店！他吃驚「日本珍奶開始退燒？」　接班神飲曝光

搶救香港台生！招聯會通過：大學可用「外加名額」助生完成學業

下周前期天氣搶先看！　海鷗水氣+鋒面...北東「雨最多」時間點曝

21項國家級重要民俗之一！雲林「馬鳴山五年千歲大科」正式獲證

政、清、師大邀香港外生來台　清大設「香港專線」供住宿、輔導機制

10萬公頃農地被消失！環團怒批地方政府浮濫圈地開發

心心念念味全龍！魏應充臉書擠爆球迷祝福：董事長加油

一早滑臉書！咖啡杯貼「有些紅線罰900」竟神算　出門看…雨刷夾紅單秒心冷

7-11推「史努比70週年」集點活動！11款限定商品開箱、兌換方式全攻略

竹縣特幼班一學期換8師　兼職只有半薪！特幼生一直適應新老師

中信盃黑豹旗／中山工商力戰7局落敗　中興前進32強

阿乃被酸「狄鶯接受妳嗎？」　辣挺北半球「嫌醜又乖乖追蹤我」遭群攻

小屁孩開心出籠...咬爛桌上百鈔！媽氣炸：還吃了1塊錢

東京手搖飲5個月關店！他吃驚「日本珍奶開始退燒？」　接班神飲曝光

370名在港台生已返台　陸委會：暫不提升旅遊警示

哈利梅根攜兒逃離皇室和岳母過聖誕　女王點頭答應

衛少酸比佛利「根本沒防守只是亂晃」　轟47分哈登卻大讚天空貝很棒

失明隱瞞38年嘸人知！單親媽撫養4孩曝驚人嗅覺：生病聞起來苦苦的

少女衝狗場救安樂死汪　沒想到發生離開時變「買1送2」

影／山谷中聽濤聲！馬卡龍迷彩軍營復活 每週一、三開放試營

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

生活熱門新聞

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

菜鳥「1天準時下班」被踢出群組

爸往生第二天跪遺照前哭　「我睡一下怎變這樣？」

女友買多功能月曆！他淚嘆：人生變黑白

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

妹子吃不完：有付錢啊　男友斥1句廚師淚噴

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

今變天高溫掉8度　下周鋒面雨3天大降溫

一夜變天！北部高溫掉6°C有感濕涼

中華雙11隱藏方案　月租199元11GB

「智慧隱形眼鏡」交大搶先Google做到了！

她幫阿桑移「鎖龍頭機車」：腰快斷　媳婦出現傻眼了

竹北吊車大王追4妻招式超純情！

更多熱門

相關新聞

搶救香港台生！　招聯會：用「外加名額」助生完成學業

搶救香港台生！　招聯會：用「外加名額」助生完成學業

香港反送中行動情勢高漲，示威者與警方衝突也進入大學校園。為了協助在港台生回台就學的後續事宜，大學招生委員會聯合會今（14日）指出，依據「重大災害地區學生升學優待辦法」，比照日本311地震時的模式，以外加名額方式專案辦理，提供學生課堂旁聽、隨班附讀、研修學分，並接續下學期轉學回台、返國升學等銜接措施。

陸委會：陳同佳仍逍遙法外　

陸委會：陳同佳仍逍遙法外　

清大迎在港生轉學　盤點100空床

清大迎在港生轉學　盤點100空床

旅港1600南韓留學生陸續返國

旅港1600南韓留學生陸續返國

港大終止本學期校園課　城大提早結束學期

港大終止本學期校園課　城大提早結束學期

關鍵字：

港生清大香港專線反送中

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

快訊／許孟哲求婚成功！鑽戒套牢甜模

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面