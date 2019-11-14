政、清、師大邀香港外生來台　清大設「香港專線」供住宿、輔導機制

▲香港反送中行動延燒至校園。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

香港反送中情勢令人擔憂，台灣許多大學都已公開歡迎港生、台生、國際生等至校內旁聽、選修學分。國立清華大學今（14日）指出，即日起設立「清華-香港專線」，回答有意來清大就讀的港生及家長相關問題，清大將提供學習環境、住宿、輔導機制，將盡力協助這些學生完成學業。

因香港情勢令人擔憂，為讓香港大學生能安心完成學業，清大稍早指出，接受在香港就讀的台生、香港籍學生、外籍學生轉學，更設置「清華-香港專線」，回答有意來清大就讀的港生及家長相關問題，在香港者請撥886-3-5162464；在台者請撥03-5162464。

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清大說，由於這學期已經進行到一半，歡迎港生這學期先來清大旁聽、隨班附讀，或是使用清大的電腦設備連線回原校遠距教學（例如香港科技大學即提供返台學生遠距教學）。下學期開始，歡迎這些學生利用轉學或修學分的方式繼續在清大學習。

此外，考量來台就讀的學生無法立即找到棲身之處，清大也盤點宿舍床位，目前有100床可供這波專案學生使用。而稍早清大也已經接到在香港城市大學就讀的台籍學生家長電話，詢問轉學細節。

▲清大設專線供在港生諮詢轉學。（圖／清大提供）

除了清大以外，中原大學發聲明，為因應香港目前情勢發展，保障學生就學權益，中原大學將以專案提供在香港各大學就讀之台生、港澳生及國際生，來台至中原大學就讀，為學生提供全人教育、友善優質的就學環境。若有就學相關問題，如開學期程、學雜費事項、課程與學系等資訊，請洽教務處專線：03-265-2021、2022。

台師大也表示，歡迎在香港就讀大學的本國學生，至本校旁聽、選修學分、隨班附讀等，以完成課程銜接，同時歡迎下學期轉至本校就讀，若有住宿需求，亦將安排解決。本校已成立專案小組，安排台生返國就學等相關措施，安排協助課程銜接事宜，單一聯繫窗口：02-77341108。

另外，台師大也已同意法國巴黎高等政治學院及其他姊妹校之請求，接受該校下學期安排至香港的交換生轉至本校就讀。至於在台師大就讀的港生，108學年度第1學期計有223位，台師大也將視港生後續需求，持續予以關懷與協助。

政治大學也針對赴港交換學生指出，目前有10名學生於108學年度第1學期前往香港進行交換計畫或短期研究，分別為香港中文大學、香港城市大學、嶺南大學、香港科技大學、香港浸會大學及香港大學等六所學校，除已返國或離港者，其餘同學校方已聯絡並提醒在港期間注意自身安全，同時也將協助其儘速返台。同時本校將與締約學校協調本學期就學及成績等相關事宜，以維護學生就學權益。

政大也說，與政大締約之姊妹校，其在香港進行交換之學生，也歡迎轉至政大研讀。有關相關課程授予及學位等技術問題，政大將召集教務與學務相關單位召開專案會議儘速處理。

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