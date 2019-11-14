未收到具體投案資訊　陸委會：陳同佳仍逍遙法外　

▲陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）



記者曾俊豪／台北報導

台中一名林姓男子（30歲）10月間於香港尖沙咀持槍行搶鐘錶行，得手2只價格昂貴的名錶後潛逃回台，被形容為「台版陳同佳案」。陸委會今（14日）指出，政府有制裁犯嫌的決心，「反觀正版陳同佳依然逍遙法外，呼籲港方依據先前承諾，協助陳嫌早日投案，並積極提供在港的證據，還給被害者及其家屬公道。」

林姓嫌犯於11日在台中某學生租屋處遭逮，警方發現他已把2只手錶典當銷贓，所幸警方及時尋回贓物，12日中檢向法院聲請羈押獲准。另外，檢警查出林嫌於5月起，在東亞、東南亞及大陸各地犯案，專門鎖定名錶店行搶，再回台銷贓，不法所得達千萬元。

由於台港無司法互助，有港媒稱林在台是自由人，「除非林嫌自己返回香港，否則恐難以起訴」。對此，法務部則強調，我國絕對具有「司法管轄權」，依據香港澳門關係條例第43條第1項第3款、刑事訴訟法第5條，台灣地區人民在香港犯最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，適用中華民國刑法規定。

▲大陸委員會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

陸委會下午舉行例行記者會，邱垂正在回答記者提問時表示，台版同陳同佳已經落網，政府打擊犯罪，對於涉及跨國或者台港的刑事案件，只要我方具有司法管轄權，一定會依法處裡，絕對不會讓所有的犯嫌逍遙法外，我們絕對有制裁犯嫌的決心，不容懷疑。

他指出，正版的陳同佳依然逍遙法外，我方早已準備就緒，只待人到、物到一切依法公平審理，呼籲港方依據先前承諾，協助陳嫌早日投案，並積極提供在港的證據，讓司法公義早日彰顯，還給被害者及其家屬公道。

邱垂正強調，「投案窗口在那邊，不管是香港政府協助或者他自己來投案，我們都還沒有收到具體的投案資訊。」