　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

未收到具體投案資訊　陸委會：陳同佳仍逍遙法外　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北報導

台中一名林姓男子（30歲）10月間於香港尖沙咀持槍行搶鐘錶行，得手2只價格昂貴的名錶後潛逃回台，被形容為「台版陳同佳案」。陸委會今（14日）指出，政府有制裁犯嫌的決心，「反觀正版陳同佳依然逍遙法外，呼籲港方依據先前承諾，協助陳嫌早日投案，並積極提供在港的證據，還給被害者及其家屬公道。」

林姓嫌犯於11日在台中某學生租屋處遭逮，警方發現他已把2只手錶典當銷贓，所幸警方及時尋回贓物，12日中檢向法院聲請羈押獲准。另外，檢警查出林嫌於5月起，在東亞、東南亞及大陸各地犯案，專門鎖定名錶店行搶，再回台銷贓，不法所得達千萬元。

由於台港無司法互助，有港媒稱林在台是自由人，「除非林嫌自己返回香港，否則恐難以起訴」。對此，法務部則強調，我國絕對具有「司法管轄權」，依據香港澳門關係條例第43條第1項第3款、刑事訴訟法第5條，台灣地區人民在香港犯最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，適用中華民國刑法規定。 

▲▼大陸委員會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸委員會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

陸委會下午舉行例行記者會，邱垂正在回答記者提問時表示，台版同陳同佳已經落網，政府打擊犯罪，對於涉及跨國或者台港的刑事案件，只要我方具有司法管轄權，一定會依法處裡，絕對不會讓所有的犯嫌逍遙法外，我們絕對有制裁犯嫌的決心，不容懷疑。

他指出，正版的陳同佳依然逍遙法外，我方早已準備就緒，只待人到、物到一切依法公平審理，呼籲港方依據先前承諾，協助陳嫌早日投案，並積極提供在港的證據，讓司法公義早日彰顯，還給被害者及其家屬公道。

邱垂正強調，「投案窗口在那邊，不管是香港政府協助或者他自己來投案，我們都還沒有收到具體的投案資訊。」

ET快訊
12強／專欄作家質疑張奕使用方式　洪總霸氣回應
他接女兒下課「開進停車場」　秒變情侶車震…警敲窗揭母超綠結局
許孟哲求婚成功　舊愛張艾亞說話了
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

白衣男衝出「無差別」圍攻路人　當眾捉走黑衣少女！港警：未收到報案

370名在港台生已返台　陸委會：暫不提升旅遊警示

港媒：不會實施宵禁選舉不取消　全力協調原計畫如期進行

澳教長新政被指防大學「紅色滲透」　陸外交部再次駁斥

未收到具體投案資訊　陸委會：陳同佳仍逍遙法外　

魚腥惡臭飄30天！醫掰開...她掉出雙倍手掌大「染血爛布」　院方：常見

清大設專線供在港生諮詢轉學　盤點100空床協助繼續學習

港大今宣布終止所有校園課堂　城大也提早結束本學期！

重申取消關稅　陸商務部：中美正就取消幅度做深入討論

中環「和你lunch」　男罵示威者被打「滿臉血」...大批防暴警到場！

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

白衣男衝出「無差別」圍攻路人　當眾捉走黑衣少女！港警：未收到報案

370名在港台生已返台　陸委會：暫不提升旅遊警示

港媒：不會實施宵禁選舉不取消　全力協調原計畫如期進行

澳教長新政被指防大學「紅色滲透」　陸外交部再次駁斥

未收到具體投案資訊　陸委會：陳同佳仍逍遙法外　

魚腥惡臭飄30天！醫掰開...她掉出雙倍手掌大「染血爛布」　院方：常見

清大設專線供在港生諮詢轉學　盤點100空床協助繼續學習

港大今宣布終止所有校園課堂　城大也提早結束本學期！

重申取消關稅　陸商務部：中美正就取消幅度做深入討論

中環「和你lunch」　男罵示威者被打「滿臉血」...大批防暴警到場！

白衣男衝出「無差別」圍攻路人　當眾捉走黑衣少女！港警：未收到報案

讓「膠原蛋白」保護你的關節軟骨

她回外公家驚見「母親屍疊外公屍塊上」　崩潰1月後被通知…兇手死在衣櫥裡！

中信盃黑豹旗／中山工商力戰7局落敗　中興前進32強

阿乃被酸「狄鶯接受妳嗎？」　辣挺北半球「嫌醜又乖乖追蹤我」遭群攻

小屁孩開心出籠...咬爛桌上百鈔！媽氣炸：還吃了1塊錢

東京手搖飲5個月關店！他吃驚「日本珍奶開始退燒？」　接班神飲曝光

370名在港台生已返台　陸委會：暫不提升旅遊警示

哈利梅根攜兒逃離皇室和岳母過聖誕　女王點頭答應

衛少酸比佛利「根本沒防守只是亂晃」　轟47分哈登卻大讚天空貝很棒

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

黑衣男浴血倒街邊亡　港警：單純墜樓

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

中大戰場！返台生：待在宿舍都會怕

東航深圳飛上海班機　萬米高空急降至3千米

港府緊急會議　港媒：近期有新招

2200多年女屍不腐　專家曝黑科技

香港教育局宣布：明日至周日繼續停課！

林鄭月娥「急召內閣」欲放大招

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

影／一生的耻辱！老翁被誤當嫖客慘遭3警痛扁

香港中大126名台生　今晚搭乘飛機回台！

香港宣布明日幼兒園、中小學停課

JJ新店開幕　台灣咖啡師「泡到手痠」

社運升溫！香港中文大學提早結束本學期

更多熱門

相關新聞

搶救香港台生！　招聯會：用「外加名額」助生完成學業

搶救香港台生！　招聯會：用「外加名額」助生完成學業

香港反送中行動情勢高漲，示威者與警方衝突也進入大學校園。為了協助在港台生回台就學的後續事宜，大學招生委員會聯合會今（14日）指出，依據「重大災害地區學生升學優待辦法」，比照日本311地震時的模式，以外加名額方式專案辦理，提供學生課堂旁聽、隨班附讀、研修學分，並接續下學期轉學回台、返國升學等銜接措施。

清大設「香港專線」提供住宿、輔導機制

清大設「香港專線」提供住宿、輔導機制

清大迎在港生轉學　盤點100空床

清大迎在港生轉學　盤點100空床

旅港1600南韓留學生陸續返國

旅港1600南韓留學生陸續返國

港大終止本學期校園課　城大提早結束學期

港大終止本學期校園課　城大提早結束學期

關鍵字：

陳同佳港女命案香港陸委會邱垂正特派現場

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

快訊／許孟哲求婚成功！鑽戒套牢甜模

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面