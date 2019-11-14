父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕走

▲均均為了賺取醫藥費及房租，自己到街上擺攤。（圖／承天府環島慈善會授權提供）



記者鄒鎮宇／桃園報導

桃園中壢11歲的男孩均均，為了籌出爸爸的醫藥費、房租及生活費，只好放棄學校的課輔班，獨自一人走上街頭擺攤賣襪子，讓不少網友看完都非常心疼，希望可以幫助到均均父子。

「承天府環島慈善會」在臉書PO出均均的故事，表示均均跟爸爸相依為命，因條件無法申請低收，僅能依靠零工過活，但均均的爸爸日前因糖尿病倒下，兩人的經濟瞬間陷入瓶頸。

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▲均均擺攤2小時賺了100元，笑得非常開心。（圖／承天府環島慈善會授權提供）



均均為了賺錢讓爸爸去看病、別餓肚子，獨自一人上街擺攤賣襪子，每天坐在街頭將近4小時，並放棄學校的課輔，就為了可以多賺一點錢繳交房租，不讓爸爸和他被趕出去，而襪子分別10元、50元都有，甚至是一打100元，「我們需要維持生活，謝謝大家」。

「承天府環島慈善會」表示，均均13日晚間擺攤了2小時才終於賺到100元，「2小時拿到了人生的第一百元嘴巴開心到合不攏嘴」，「現在懇請好友們來幫忙買雙襪子，就能讓鈞鈞放下心中的擔憂並可以早點回家休息了」。

均均擺攤位置

地點:中壢區興仁路2段88號前

時間:下午4:30至晚上8點

假日:下午4:30至晚上9點

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