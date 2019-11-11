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一看幼兒園作業「把小鳥關籠裡」...老爸崩潰求救　家長淚：做過建築模型

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▲「把小鳥關進籠子裡」一看幼兒園作業...老爸崩潰求救　家長淚：做過建築模型。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲老爸看題目霧煞煞，連忙向其他家長求救。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名父親昨日看到中班女兒的作業，瞬間傻住，立刻上家長群組求救，希望完成的人能支援成品照。po文引起廣大共鳴，許多爸媽都認為，現在孩子的功課根本是考驗家長，雖然能藉此增進親子互動，但往往燒腦又麻煩，讓人傷透腦筋。

這名父親在爆怨公社發文訴苦，「現在家長難為啊，為什麼幼稚園的作業，字敘述我都看不懂，還要上群組找其他人求救，我資質真的不好啊？」

請繼續往下閱讀...

從Line群組可見，父親真的發訊息討救兵，直說「想請問這次功課視覺遊戲，有家長做出來嗎？可以拍個成品給我參考，那個文字敘述...我資質駑鈍，真的看不懂啊！」

妹妹,女孩,童裝,小朋友（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

其實，這個「籠中鳥」的作業，是利用「視覺暫留」現象，讓兩個圖案合而為一。首先在紙卡正面畫出一隻小鳥，背面畫籠子，再將紙卡兩邊各穿一個小洞，然後繫上棉繩，接著兩手拉住繩子兩端，並擺在眼睛正前方，最後旋轉數圈再拉直，就能看到小鳥被關進籠裡了。

對此，家長們心有戚戚焉，紛紛回應「上次用氣球做籃子讓我很崩潰」、「我都直接寫聯絡簿，家長工作繁忙，請導師協助完成」、「我朋友她女兒幼兒園大班，之前有一個作業要做出建築物模型，最後那模型是我做的，建築系路過」、「曾經聽住台北的朋友說過，他兒子的作業帶獨角仙去學校」。

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