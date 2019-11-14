大園交流道「天空斷橋」多年沒完工！　桃議員：又增雙斷橋「大峽谷」？

▲大園區「天空斷橋」未改善！市議員徐其萬說：現恐又增雙斷橋「大峽谷」？（圖／徐其萬提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園機場所在地的大園區，因國道二號大園交流道「天空斷橋」，多年來遲未完工，被喻為進入國門，映入眼簾的奇特工程。市議員徐其萬於總質詢時指出，如今因交通部去年將天空斷橋工程延伸到台15線，延伸路段大園交流道前端，土地屬桃園航空城都市計畫無法辦理徵收，未來兩端高架無法銜接，恐形成雙斷橋「大峽谷」景觀。

▲桃園機場所在地的大園區，國道二號大園交流道「天空斷橋」，因遲未完工，多年來被喻為進入國門，映入眼簾的奇特工程。（圖／徐其萬提供）

徐其萬13日於市議員總質詢說，大園區中正東路、民生路、國際路交通非常壅塞，交通部規劃由國2高速公路大園交流道延伸台15線、台61線快速道路，但因工程延宕多年，出現高架「天空斷橋」成為進入大園區的「地標」。

經地方積極爭取，中央也全力支持，去年5月「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」動工，據交通部高速公路局規劃，工程的主線雙向車道約2.6公里、匝道總長2.8公里，其中有部分土地將配合桃園航空城計畫用地取得程序，取得土地後再施工，預計明年11月底完工。

「地方非常期盼國道二號大園交流道延伸台15線工程能盡快完工」。然，徐其萬說，這條延伸工程，由大園交流道空中斷橋至台15線路段，已從後端施工，但交流道前端約0.5公里地區，屬於桃園航空城都市計畫區，尚未完成開發，依規無法以徵收取得土地，只能暫時以租用方式，他認為將會出現很大的問題。

徐其萬憂心，這段高架道路延伸工程，勢必因部分路段土地無法取得，造成無法同時施工的窘境，明年底以後恐將出現高架道路前後兩端無法銜接，中間空無一片的特殊雙斷橋「大峽谷」景象，這也是繼天空斷橋以後，成為最佳拍照打卡景點，這是何等諷刺。

徐其萬要求市政府、交通部、地主三方盡快積極溝通，提出優惠條件，讓土地早日取得，以配合延伸工程同時施工，否則再拖延下去，對大園交通阻塞問題還是無解。

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