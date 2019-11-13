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東勢客家文化園區、大茅埔聚落開工動土　盧秀燕：讓東勢有好發展

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▲▼盧秀燕出席東勢客家文化園區開工動土典禮。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席東勢客家文化園區開工動土典禮，期許提升當地公共設施。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

東勢兩大重點工程「東勢客家文化園區」、「大茅埔聚落」13日同步開工動土，市長盧秀燕對此表示，「區域要有好的發展，一定要提升公共設施！」市府團隊在東勢投入超過2億元興建文化、交通建設，盼實現「富市台中、新好生活」願景。

東勢客家文化園區13日上午舉行開工動土典禮，市長盧秀燕、中央客家委員會副主任委員范佐銘、立委江啟臣、中市客委會主委江俊龍、建設局長陳大田、市議員冉齡軒等人均出席見證。

▲▼盧秀燕出席東勢客家文化園區開工動土典禮。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕承諾會落實對東勢地區、客家區域的政見。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕出席東勢客家文化園區開工動土典禮。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，區域要有好發展，一定要提升公共設施！市府團隊上任以來，在東勢投入超過2億元，除提升東勢客家文化園區周邊環境，也將整建大茅埔聚落，營造特色街庄環境，針對這兩項重點改善工程，就投入超過1億元經費，未來市府更加落實對東勢地區、客家區域的政見。

立委江啟臣則說，今日開工的東勢客家文化園區環境整建、大茅埔聚落整建，都是重點強化的項目，感謝盧市長帶領的團隊在最短時間內啟動工程，將經費運用在需要的地方。

建設局指出，東勢車站落成於1958年，2004年被規劃改建為「東勢客家文化園區」，是東勢區重要的休憩及活動據點，但距前次整修已多年，外部空間功能需增加，市府客家委員會、地方民意代表協力合作，成功向中央客家委員會爭取3000萬元補助、市府自籌經費846萬餘元，共投入3846萬餘元改善園區整體景觀。

建設局表示，東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫（北中段）工程改善面積約為2公頃，設計上將保留具歷史性防空碉堡及石圍牆，並融入鐵道元素塑造步道、車廂展示空間、流線棚架及座椅供藝術展演；園區也採透水性鋪面減少地表逕流，全區將導入指標系統及設施解說牌，並區隔步行者及自行車用路，提供安全友善遊憩空間。

另外，東勢客家文化園區中的文物館，由東勢火車站舊站改建而成，是當地重要休憩及活動據點，市府投入近4千萬元經費增加外部空間機能，透過鐵道元素步道、車廂展示空間、流線棚架及座椅打造多功能休憩空間，並增加多樣植栽營造綠色草地。

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