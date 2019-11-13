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台中3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死「哭聲沒了才抱出來」

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▲▼台中3屍案，台中地檢署。（圖／記者李忠憲攝）

▲陳嫌懷疑女友與男客太過親密，兩人多次爆發口角，未料竟痛下殺手，連稚子也不放過。（圖／記者李忠憲攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台中母子3屍命案，DNA鑑定結果出爐，確定雙胞胎兒子是陳姓兇嫌的骨肉。而陳嫌勒斃陳姓女友後，他坦承，還陪小孩玩了5、6小時，後來覺得「孩子沒有媽媽很可憐」，因此將兩稚子丟進洗衣機活活悶死，直到沒了哭聲才抱出來，手段十分兇殘。

據悉，陳女過去曾有一段婚姻，與田姓前夫生下一男一女，卻不堪田的長期家暴，在2018年8月離婚恢復自由身；她轉而與初戀男友陳嫌復合，還生下一對雙胞胎。

原本陳女以為人生可以重新開始，奈何陳男無所事事，她只得一肩挑起生活重擔，不但到鄉土劇組中跑龍套出演，甚至還下海當八大傳播妹陪酒，就是為了賺錢養活一家四口。未料，陳嫌懷疑女友與男客太過親密，兩人多次爆發口角，竟痛下殺手，連稚子也不放過。

▲《ETtoday新聞雲》9日前往母子3人小靈位，只有奶瓶、奶粉罐；12日已多了熱心民眾弔祭的娃娃、玩具。

▲▼ 《ETtoday新聞雲》9日前往母子3人小靈位，只有奶瓶、奶粉罐（上圖）；12日已多了熱心民眾弔祭的娃娃、玩具。（圖／記者白珈陽攝）

▲《ETtoday新聞雲》9日前往母子3人小靈位，只有奶瓶、奶粉罐；12日已多了熱心民眾弔祭的娃娃、玩具。

由於陳嫌殺害雙胞胎手法殘忍，且兩男嬰是陳女於2018年12月所生下，因此外界一度質疑兩名孩子可能非陳嫌親生，才讓陳下毒手。但12日初步解剖，台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，經過採集雙胞胎及陳嫌毛髮、血液比對，證實陳為兩名男嬰生父。

另一方面，檢方初步研判，死者陳女頸部有異常發現，咽喉部有遭掐斷裂的跡象，犯案手法、跡證與陳嫌所述大致相符；後續也將再採集三名死者重要臟器檢體，並詳細檢視體內狀況，以釐清三人死因。

《自由時報》報導，陳嫌坦承，勒斃女友後還陪雙胞胎兒子睡覺、玩耍，餵他們喝奶，父子在屋內共度約5、6小時；後來想逃逸，覺得小孩沒媽媽很可憐，將雙胞胎丟進洗衣機，再拿棉被活活悶死，直到小孩的哭鬧聲沒了才抱出來。

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