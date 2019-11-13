楊瓊瓔將獲徵召「請假不請辭」　洪慈庸：先辭再選才尊重選民

▲國民黨中央將徵召楊瓊瓔參選立委，擬採請假不請辭方式惹議。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

國民黨13日召開中常會，楊瓊瓔日前已證實將參選第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委，國民黨台中市黨部12日取得楊同意，預計今天下午將公布提名她，朝「請假不請辭」參選，與無黨籍立委洪慈庸展開復仇戰。洪慈庸表示，若真要選「做什麼就要像什麼」，呼籲楊先辭原本職務再參選，這是對選民基本尊重。

國民黨台中市黨部主委顏文正13日證實，國民黨中央提名小組已先提名徵召楊瓊瓔，12日地方黨部接獲通知後向她詢問意願，楊同意後，黨部已將資料送中常會，今天下午審議通過後就會徵召提名楊瓊瓔。

他表示，基層一直要楊回來，她只是順應民意；楊心在市政，應該在「競選活動前10天請假」就可以。

▲洪慈庸呼籲楊瓊瓔若要選就應辭去原本職務再選，這是對選民最基本尊重。（圖／洪慈庸競總提供）

無黨籍立法委員洪慈庸表示，楊瓊瓔若真要要選，做什麼就要要像什麼，她籲楊副市長應辭去原本職務再參選。這是對選民最基本尊重，也是最基本應該要做的事。

洪慈庸說，外傳楊瓊瓔副市長將請假或帶職參選，這樣就像「另外一隻手」伸進行政資源裡為自己助選，非常令人厭惡，也相當不妥適！

她強調，如果楊副市長要請假參選，等於讓原本職務懸缺，其他人也無法補位，根本是假借職務要脅或逼迫地方人士來協助，用行政資源操控選舉，是相當不公正的選舉模式。

曾任5屆的楊瓊瓔2016年立委選舉輸素人洪慈庸1萬5千多票，目前擔任台中市副市長，但臉書紛絲專頁卻仍使用「好立委楊瓊瓔」，並經常透過LINE分享群組，她會回鍋參選立委消息甚囂塵上。楊瓊瓔接受徵召再戰洪慈庸，不僅是兩個女人的戰爭，也將是前後2個市長盧秀燕、林佳龍「龍燕之戰」的延續。

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