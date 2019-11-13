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魔高一尺！毒品偽裝成藥錠　桃園警籲小心防範

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▲周姓男子為規避警方查緝以罕見的將毒品偽裝成藥錠販售牟利。（圖／蘆竹警分局提供）

▲周姓男子為規避警方查緝以罕見的將毒品偽裝成藥錠販售牟利。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市28歲周姓男子為規避警方查緝，將安非他命和嗎啡毒品偽裝成藥錠，販售他人謀取利益，蘆竹警分局偵查隊經過2個月佈線蒐證，持搜索票在周男的桃園區住處，當場查獲安非他命及嗎啡毒品69顆，而這些毒品外型偽裝成藥錠狀，相當罕見，與過去所查獲的毒品不同，警方特此呼籲大眾小心防範，切勿服用不明來路藥品，遇有此類藥錠狀外型不明藥品，請即向警方報案。

▲▼當場查獲毒品藥錠，與一般的藥品大同小異木不容易分辯。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼當場查獲毒品藥錠，與一般的藥品大同小異木不容易分辯。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼當場查獲毒品藥錠，與一般的藥品大同小異木不容易分辯。（圖／蘆竹警分局提供）

警方表示，蘆竹分局員警是在經過2個月的佈線與蒐證後，於12日早上持臺灣桃園地方法院及臺灣桃園地方檢察署所核發之拘票、搜索票，在桃園區將嫌疑人周姓男子拘捕到案，並在其住居所起獲含有安非他命及嗎啡成份藥錠狀毒品共69顆共40.15公克重。

這批毒品特徵，其中米色及白色藥錠呈圓形，而米色藥錠表面刻印有「W」字樣，另黃色藥錠呈「箭頭符號」形狀，貌似糖菓，粉紅色藥丸則是呈橢圓形狀，極可能是躲避查緝及降低純毒以節省成本。

蘆竹分局除將周姓男子依違反「毒品違害防制條例」罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦外，也正在向上溯源，調查這批毒品來源。警方也呼籲，現今毒品外型樣式變化眾多，請民眾小心注意。

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