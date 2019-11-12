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毒品通緝犯遇警拒檢騎車逃　跑20公里後糗卡小巷鐵欄杆就逮

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▲▼大批警力將廖男逼進死巷裡，成功將他逮捕。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲大批警力將廖男逼進死巷裡，成功將他逮捕。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導
新北市一名毒品通緝犯12日凌晨0時許在新店區安和路遇到警方盤查，因不想被關竟心虛騎著機車躲避追捕，一路從新店騎到中和，沿路逃竄約20公里，最後被追進中和區仁愛街的小巷內，被鐵欄杆擋住去路才乖乖就逮。警方在他車上並無查獲違禁品，除依原本的毒品罪將他逮捕歸案，還對他躲避追捕時違反交通規則的部分製單，並依照公共危險罪送辦。

▲▼大批警力將廖男逼進死巷裡，成功將他逮捕。（圖／記者游宗樺攝）

▲廖男所騎機車卡在巷內動彈不得。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，23歲的廖姓男子日前遭到毒品通緝，12日凌晨於新店區安和路遇到新店分局警方盤查，因不想進去坐牢，竟直接催油門逃跑，還不顧多輛警車追趕，一路闖紅燈、蛇行躲避追捕，從新店一路往永和亂竄，後方追捕的警方見狀呼救支援，並緊隨在廖男的機車後方。

▲▼大批警力將廖男逼進死巷裡，成功將他逮捕。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方將廖男帶回法辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

廖男逃逸約30分鐘後，最終騎進中和區仁愛街內，被死巷裡的鐵欄杆擋住去路，狹窄的街道讓廖男來不及跑，就被緊隨在後的警員壓制在地。警方雖未在廖男的機車上找到違禁品，但由於廖男一路違反交通規則，警方訊後除依毒品罪送辦外，還加上公共危險罪責，並照違規行徑開出交通罰單。

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