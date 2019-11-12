　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民宅藏毒警搜出407包毒咖啡包　驚見潮牌「KAWS」被印上包裝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲警方偵破毒品及槍砲案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲警方查扣407包印潮牌圖樣的毒品咖啡包等物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

刑事南打中心及臺南市刑大毒緝中心破獲毒品案並向上溯源，日前發現在高雄前鎮區一處透天厝疑似為放毒品倉庫，並在6日進入搜索並查獲藥頭許姓男子，扣得400多包毒咖啡包，不過咖啡報包裝上面竟有超夯潮牌「KAWS」圖案，疑似想藉此吸引年輕人。

警方因先前偵辦毒品案，向上追查發現一名住在高雄24歲的許姓男子涉有重嫌，歷經2個月跟監埋伏，發現許嫌常於高雄前鎮區某處民宅前短暫停留，研判該處所為藏放毒品的倉庫。

▲警方偵破毒品及槍砲案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲許嫌被逮。（圖／記者洪靖宜翻攝）

刑事局南打偵二隊會同台南刑大緝毒中心、台南善化分局、高雄新興及前鎮分局，6日趁許姓男子進入透天厝，大批警力抵住門衝入搜索，查扣407包印潮牌圖樣的毒品咖啡包，還有1,208公克的咖啡包原料白色粉末，1大包咖啡包原料塊狀結晶體、衝鋒槍1枝、手槍2枝、子彈74顆、霰彈槍子彈2顆等物，全案經訊後，許嫌依毒品及槍砲等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，經檢察官訊問後聲請羈押禁見獲准。

▲警方偵破毒品及槍砲案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲毒品咖啡包包裝都被印上「KAWS」圖案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過此次偵辦的毒品案件中，毒品咖啡包包裝都被印上「KAWS」設計圖案，KAWS由塗鴉發跡，從文字塗鴉風格甚至是最經典的XX眼，都是具代表性的圖案，也深受許多許多潮流迷的喜愛，近日還與服飾品牌聯名推出一系列衣服，相當具有知名度，印上KAWS疑似藉此來吸引年輕人。

ET快訊
19歲男大生睡路邊、吃剩飯！超狂身分曝光…竟是富二代
快訊／時力不分區名單出爐　陳椒華排第1、黃國昌列第4
被霸凌到想輕生！國中生打電話回家「被亡父接起」爆淚
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鈕承澤單面鏡前對質性侵被害女　3小時頻離庭「律師獻策」拼緩刑

《綠光》作詞人9個月2度醉駕被抓包　「天天」酒測0.76依公共危險起訴

民宅藏毒警搜出407包毒咖啡包　驚見潮牌「KAWS」被印上包裝

遙控無人機變血滴子！手上起飛失敗...螺旋槳切斷玩家右手韌帶

彰化水泥車與砂石車相撞「貼緊緊」　警消用破壞剪救出駕駛

殺手棄槍拾筆...做畫14年奪獎80件　黃銀呈願當老師不再當老大　

台中母子3屍／冷血男友勒殺　咽喉部「掐到斷裂」！初步解剖結果出爐

驅離太陽花流血判國賠111萬　退警總會台北地院集結討尊嚴

母不給提款卡遭打死！冷血兒揮13重拳回房睡　二審仍逃死刑

人妻認了開5次房...只查到1次還分2間　可疑小王願賠「過從甚密」和解金

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

《天籟之戰2》冠軍耿斯漢踢館《聲林》　「三段高音+狂野嘶吼」帥炸！！！

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

鈕承澤單面鏡前對質性侵被害女　3小時頻離庭「律師獻策」拼緩刑

《綠光》作詞人9個月2度醉駕被抓包　「天天」酒測0.76依公共危險起訴

民宅藏毒警搜出407包毒咖啡包　驚見潮牌「KAWS」被印上包裝

遙控無人機變血滴子！手上起飛失敗...螺旋槳切斷玩家右手韌帶

彰化水泥車與砂石車相撞「貼緊緊」　警消用破壞剪救出駕駛

殺手棄槍拾筆...做畫14年奪獎80件　黃銀呈願當老師不再當老大　

台中母子3屍／冷血男友勒殺　咽喉部「掐到斷裂」！初步解剖結果出爐

驅離太陽花流血判國賠111萬　退警總會台北地院集結討尊嚴

母不給提款卡遭打死！冷血兒揮13重拳回房睡　二審仍逃死刑

人妻認了開5次房...只查到1次還分2間　可疑小王願賠「過從甚密」和解金

勞動部推工作生活平衡補助計畫　103年至今共花5千7百多萬

每台斤2萬元！2019宜蘭有機「茶王」出爐　大同鄉林立偉榮獲

太陽臉上長出小黑點　「水星凌日」與地球連線！百年僅發生13次

李佳芬稱國小教肛交　洪慈庸：韓式夫婦為什麼愛說謊

Ella才找回護照...「皮夾又被羅志祥撿到」網：懷二寶了？

快訊／時力公布2020不分區名單　「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

太陽花驅離判國賠！退警集結討尊嚴　周錫瑋痛批：錯誤判決

中信盃黑豹旗／彰師附工兄弟檔密度高　4組雙胞胎來3組

Lady M全新「提拉米蘇千層」台北先上市！「冬季限定」3款經典甜點同步回歸

離岸風電正夯　經部：10年10GW預期價格將低於平均售電價格

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

癌末被叫回監服刑　妻陳情：讓他跟孩子團圓

衛爾康大火奪64命「幽靈船傳說」　24年沒人敢買現址曝

小女友脖子快被砍斷　老師渾身血躲學校

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

喝醉遭男友3P　女考上法律系成功復仇

菜鳥司機撞路邊車　公司代賠償要看車年份、殘值

長照壓力爆！妻榔頭砸死夫　兒女求減刑

「奧斯頓馬丁」車主曝光　大里農會常監林永鑫

退警複製「太陽花」圍行政院　500警戒備

復健頭插針！女童遭保母摔成植物人　母淚：她是小公主

台64中和段、新店環河路將設「區間測速」

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

三屍案母親生前畫面曝光

更多熱門

相關新聞

狗狗每晚舔爸腳　完事後找媽親親

狗狗每晚舔爸腳　完事後找媽親親

到底是什麼味道讓你愛成這樣？住在桃園的米克斯「王少爺」有個特殊的怪癖，那就是對男主人的腳底板情有獨鍾，每天只要牠一看到爸拔坐在沙發上、腳靠在桌子上，就會立刻走上前去舔腳底板，就像在吃美味的冰淇淋一樣，影片在網路上曝光後引發網友熱烈討論。

輸球成保命符　醫急攔車衝急診室

輸球成保命符　醫急攔車衝急診室

大八停業4個月　建商接手定名「聯上大飯店」明年再出發

大八停業4個月　建商接手定名「聯上大飯店」明年再出發

窮人賣命住危樓　月租6000享3房2廳

窮人賣命住危樓　月租6000享3房2廳

「喵喵啤酒」害正妹暴斃　2男遭判刑定讞

「喵喵啤酒」害正妹暴斃　2男遭判刑定讞

關鍵字：

毒品咖啡包毒品高雄

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

阿乃「想睡你身上」調情孫安佐對話曝！

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

準備離婚　夫怒吊死4兒女

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

動物園竄野生大蛇　政大驚是毒蛇窟

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

幫好友擠屁股痘痘　膿血直射滿臉

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面