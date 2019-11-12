民宅藏毒警搜出407包毒咖啡包　驚見潮牌「KAWS」被印上包裝



▲警方查扣407包印潮牌圖樣的毒品咖啡包等物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

刑事南打中心及臺南市刑大毒緝中心破獲毒品案並向上溯源，日前發現在高雄前鎮區一處透天厝疑似為放毒品倉庫，並在6日進入搜索並查獲藥頭許姓男子，扣得400多包毒咖啡包，不過咖啡報包裝上面竟有超夯潮牌「KAWS」圖案，疑似想藉此吸引年輕人。

警方因先前偵辦毒品案，向上追查發現一名住在高雄24歲的許姓男子涉有重嫌，歷經2個月跟監埋伏，發現許嫌常於高雄前鎮區某處民宅前短暫停留，研判該處所為藏放毒品的倉庫。

▲許嫌被逮。（圖／記者洪靖宜翻攝）

刑事局南打偵二隊會同台南刑大緝毒中心、台南善化分局、高雄新興及前鎮分局，6日趁許姓男子進入透天厝，大批警力抵住門衝入搜索，查扣407包印潮牌圖樣的毒品咖啡包，還有1,208公克的咖啡包原料白色粉末，1大包咖啡包原料塊狀結晶體、衝鋒槍1枝、手槍2枝、子彈74顆、霰彈槍子彈2顆等物，全案經訊後，許嫌依毒品及槍砲等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，經檢察官訊問後聲請羈押禁見獲准。

▲毒品咖啡包包裝都被印上「KAWS」圖案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過此次偵辦的毒品案件中，毒品咖啡包包裝都被印上「KAWS」設計圖案，KAWS由塗鴉發跡，從文字塗鴉風格甚至是最經典的XX眼，都是具代表性的圖案，也深受許多許多潮流迷的喜愛，近日還與服飾品牌聯名推出一系列衣服，相當具有知名度，印上KAWS疑似藉此來吸引年輕人。