國際包裹寄來5包K他命！男捲入運毒案喊冤　3關鍵獲判無罪

▲高雄地院認為罪證不足，一審判處洪男無罪。（圖／翻攝自Google Maps）

記者莊智勝／高雄報導

財務部高雄關107年查獲一個可疑國際郵件包裹，經確認內裝毛重6.27公斤的K他命共5包，市價逾千萬元；經移請法務部調查局航業調查處高雄調查站偵辦後，承辦員警假扮郵務人員將包裹依址送抵行動不便的洪姓男子住處，待其外傭簽收時，當場將其逮捕。檢方認定洪男涉嫌走私毒品，依法將其起訴；但高雄地院法官認為，並無證據可證明洪男知道包裹內容物，因此判其無罪，全案仍可上訴。

判決書內容指出，該包裹上方記載收件人為「HONG RONG HUANG」，且還有洪男所申辦的手機門號，收件地址也是洪男住處。在高雄關發現包裹內容物為K他命後，立即通報高雄調查站，並報請高雄地檢署檢察官偵辦。承辦員警於107年8月13日假扮郵務人員依址前往投遞包裹，並由洪男外傭出面簽收，警方當場將洪男拘提，並依涉嫌運輸三級毒品罪嫌起訴。

對此，洪男直呼冤枉，強調根本就不知道包裹是誰寄來的，且包裹上記載的手機門號，是他申辦給外傭使用，經法官檢視手機內容後，也未發現與跨國毒梟通信跡證；另一方面，在簽收包裹的當下，洪男第一時間表示疑惑，直言自己不會有國際包裹。法官審酌後，認定罪證不足，一審判決洪男無罪，全案仍可上訴。

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