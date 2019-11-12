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「喵喵啤酒」害正妹發狂暴斃　2男調毒遭重判7年6月定讞

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▲毒品,違禁藥物,毒品氾濫,藥物濫用,成癮,反毒,戒斷,藥物依存。（圖／記者李毓康攝）

▲正妹喝下喵喵啤酒，最後發狂暴斃。最高法院將調製毒品的2名男子判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

羅東某KTV2017年初發生一起毒品案件，陳姓正妹喝下朋友調製、加入俗稱「喵喵」的Mephedrone（4-甲基甲基卡西酮）毒品啤酒，最後正妹在包廂內發狂，送醫後暴斃。二審將調製毒品的陳姓、蘇姓2名男子，分別判刑7年半。案經上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

本案發生於2017年1月底，當時是大年初四，剛滿20歲的陳姓正妹與網路認識的男子蘇凰任相約，跟著多名網友到宜蘭羅東鎮上的好樂迪KTV歡唱。席間蘇男朋友陳佑安拿出毒品「喵喵」、K他命、一粒眠等毒咖啡包，蘇男則將毒品混入啤酒內，讓陳女喝下助興。

不料陳女喝下毒品啤酒後，開始出現語無倫次、吼叫等異常激烈舉動，並將桌面物品掃落地面、動手毆打他人，之後躺臥沙發、全身出力不斷喘氣，最後意識不清陷入昏迷。同行眾人緊急將陳女送醫，最後因濫用毒品達中毒致死濃度，中毒性休克不治身亡。警方獲報後進行調查，逮捕蘇、陳2男，檢方對2人提起公訴。

一審法院審理後，依照轉讓偽藥、過失致人於死等罪，分別將兩人判處不到2年刑期。案經上訴，高等法院審理期間，2人雖坦承提供毒品，但均否認調製毒啤酒供死者喝下，辯稱是死者自行取用桌上的毒啤酒喝下。但高院仍認定2人明知是毒品啤酒還恣意轉讓供人服用，導致死者中毒而死，成立「轉讓禁藥致人於死罪」。

高院在判決理由中，痛批2人明知毒品戕害人體身心健康，亦影響社會安定秩序，猶漠視法令禁制，恣意轉讓供人施用，導致死者因施用毒品過量而中毒死亡，其年輕生命殞落無法挽回，使被害人家屬受有難以彌補之傷痛，情節非輕；另外被告2人犯後飾詞避究，迄未與家屬達成和解，因此分別重判2人7年6月有期徒徒刑。案件再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

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