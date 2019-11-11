新北警查毒品六都第一…抓227個藥頭　陳其邁表揚警局「衝組」

▲行政院副院長陳其邁表揚新北警查毒品有功人員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

行政院11日下午表揚「108年第2波安居緝毒專案有功人員」，由陳其邁副院長為專案期間查獲邊境運輸、溯源追查重大毒品、社區藥頭及結合社區民眾破獲毒品案件有功機關、人員頒獎，新北市政府警察局查緝毒品成績名列六都第1名，績效卓著，獲表揚為安居專案有功機關。

▼新北警查毒品共抓227個藥頭，毒品近60公斤 ，六都第一名。（圖／記者陳以昇翻攝）

臺灣高等檢察署及內政部警政署2019年7月22日至8月5日聯手規劃今年第2波安居緝毒專案，新北市在動員各單位員警全力掃蕩之下，一共查獲製造、販賣毒品藥頭227人，其中36人經法院裁定羈押，同時查扣各級毒品近60公斤，並扣押販毒不法所得現金118萬元，成果相當豐碩。

新北市刑警大隊在安居緝毒專案期間循線前往三重區一處民宅查緝，當場在郭姓男子承租套房內查獲4-甲基甲基卡西酮，俗稱「喵喵」毒品咖啡包共740包，而住在隔壁李姓、粘姓男子聞聲開門查看，也被查獲房內藏有愷他命4大包，剛好呂姓男子亦攜帶485包毒品咖啡包送貨上門，被警方一砲三響全數查獲近10公斤毒品。

板橋分局偵查隊循線溯源追查，在新莊區某貨物倉庫內破獲毒品分裝工廠，起出各類卡西酮毒咖啡包共18公斤，斷絕毒品源頭，展現警方打擊毒品犯罪堅定決心。新北市警局也要求各分局派出所深入鄰里，與里長、社區管委會及學校老師密切合作，並因此破獲多起社區販毒案件，有效淨化治安，發揮友善通報網警民合作之精神。

警察局長陳檡文表示，近來分析案例發現毒販會利用出租套房或大手筆承租透天厝掩飾，做為販毒轉運站或製毒據點，今年已執行兩波安居緝毒專案，未來將持續透過警民反毒通報網加強查緝社區販毒藥頭，警方也會針對可疑出租房屋、倉庫、工寮等落實清查，主動出擊發掘毒品犯罪徵候，將毒販一舉趕出社區。

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