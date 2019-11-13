宋楚瑜談香港衝突：反送中條例已撤回　政府人民要冷靜溝通

記者徐政璿／台北報導

親民黨主席宋楚瑜13日上午11時30分在長榮桂冠飯店宣布第5度角逐總統大選，副手由「廣告之母」之稱的前聯廣董事長余湘擔任，知名主持人于美人扛發言人ㄧ職。宋楚瑜今日穿著淺灰西裝搭配橘色領帶，他在會後受訪談及香港衝突時表示，反送中已經撤回，現在看到報紙到底什麼最大訴求，針對訴求溝通，而不是對撞，政府跟人民冷靜溝通。

宋楚瑜表示，他出來不是要下架哪個黨，而是希望要把台灣價值上架，要讓台灣自由民主制度，華人社會羨慕的自由民主體制上架，只要願意參政，都有公平參政權利，沒有誰幫誰，希望能共同在這次選戰中討論政策，不是打嘴砲，不是作文比賽，而是「作法」比賽。

關於香港衝突，宋楚瑜指出，保護台灣自由民主價值是共同心聲，他要很自豪跟大家報告，台灣的自由民主制度不是非常順利，曾經經歷衝突，他是當中化解的人；希望香港執政當局要冷靜，政府和人民針對重大問題交流，他要特別提醒香港鄉親，反送中已經撤回，現在看到報紙到底什麼最大訴求，針對訴求溝通，而不是對撞。

▼宋楚瑜、余湘合體參選2020總統記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

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