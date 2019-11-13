比基尼妹爬牆看古蹟　被制止反對警衛「丟沙吐口水」、拳打腳踢超兇

▲比基尼妹隊巡守員暴力襲擊。（圖／翻攝自臉書／Queensland Police Service）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲昆士蘭布里比島（Bribie Island）發生一起暴力襲擊事件，一名身穿比基尼辣妹造訪二戰遺址「布里比堡」（Fort Bribie）時，不但違法攀爬，被制止之後竟對巡守人員丟沙子攻擊，還吐痰反抗，最後被強行帶走。誇張的行徑也被當地警方PO在臉書上。

「博來比堡」位在布里比島的海岸邊，是二次大戰時期留下來的遺跡。事件發生在10日下午兩點左右，身穿紅色比基尼和黑色短褲的辣妹試圖想要攀爬圍牆，遭到制止，本來她與朋友們已經要搭吉普車離開了，但她突然又下車，和巡守人員發生衝突。

影片中可以看到，辣妹不斷大聲對守衛叫囂，隨後雙方互相拉扯，場面火爆。比基尼妹一個快速轉身，抓起沙灘上的沙子，直接灑向巡守員的眼睛，她的朋友和路人都趕緊上來勸架，但卻反被辣妹指著鼻子狂罵。

昆士蘭警方發言人指出，兩名41和44歲的巡守人員想要上前制止，但卻被這名女子攻擊，該女拳打腳踢，還用指甲抓傷警衛，甚至對他們吐口水，隨後就搭上吉普車離開了海邊。而警方也將女子攻擊人的影片PO上臉書，引起網友討論。

布里比島的地理防禦位置相當重要，是澳洲西北部最主要航運通道，也進入布里斯本的必經地。而布里比堡的海軍基地建於1942年初，用來防禦海上來的戰艦，1945年被廢棄，後來變成開放遊客參觀的古蹟。