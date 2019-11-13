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國台辦緊咬台拒絕「延長春節加班機」　馬曉光：不是很能理解

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▲▼大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸民航局網站昨（12）日發布消息，稱台灣方面拒絕延長2020年春節加班機期間，對此我交通部民航局在當日下午回應「與事實不符」，但在今（13）日舉辦的國台辦例行記者會上，馬曉光繼續緊咬上述議題，表示就國台辦方面理解，台灣民航主管方面，的確「已經明確拒絕的延長春節加班機執行時間。」對於該舉動，他直言，「不是很能理解。」

據了解，今年春節為1月25日，按照過往兩岸相關協議規定，特定節日加班機時間範圍為14日，往前推洽為1月11日大選投票日；面對大陸全國台企聯等台商組織盼延長春節加班機執行時間需求，大陸民航網站昨報導稱，大陸民航業務技術人員多次就適當延長明年春節加班機的執行時間與台方溝通，便利兩岸航空業者自2020年1月4日至2月15日期間安排春節加班機，台灣民航主管方面已明確拒絕。

▲▼東方航空MU8764航班28日晚間接駁261名陸客返回北京。（圖／澎湃新聞）

▲對於春節加班機協商，兩岸各執一詞。（圖／澎湃新聞）

對該訊息，台灣交通部民航局12日下午表示「與事實不符」，並稱目前正循慣例就春節加班機與大陸處理聯繫中。陸委會也稱，「目前兩岸民航主管部門仍在聯繫處理春節加班機相關事宜」，且因陸客來台大量縮減，兩岸定期航班尚有大量運能未被運用，民航局正循例調查需求。

但在今日的國台辦例行記者會上，面對媒體兩次提問相關議題，馬曉光強調，「事實只有一個，那就是台灣方面明確拒絕大陸返鄉台商，提出的2020年延長春節加班機時間的訴求。」

他說，對於民進黨罔顧民眾訴求，漠視台胞返鄉需求的做法，「我們確實感到很不理解」，希望他們多聽聽台商台胞反映，拿出符合民眾期待的態度和作法，不要再影響廣大台商台胞順利返鄉。

馬曉光指出，大陸方面認為台企聯提出的「延長2020年春節加班機」建議合情合理，願意以最大努力提供協助，儘管春運是最繁忙時候，大陸民航仍積極回應訴求，鼓勵兩岸航空公司為台胞返鄉提出幫助。

據《ETtoday新聞雲》記者詢問兩岸民航界人士，按照陸客自由行限縮後的兩岸航班運量，已足以應付台灣民眾返鄉投票、過年需求，但若大陸航空公司因「政策需要」，推出低價加班機票價，確實能夠提高民眾返鄉意願；另一方面，由於今年情況特殊（大選加過年），延長加班機期間過往也為有先例，詳細情況仍須等待兩岸民航主管機關協商成果出爐。

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