美應把台灣列入軍事規劃重點　美議員：避免兩岸議題成「既定事實」

▲美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

多次公開聲援香港的美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）指出，中國意圖成為地區霸權，而台灣就是一個重要「熱點」，美國必須盡速和其他盟友合作，將台灣列入軍事規畫重點，防止北京當局在台灣議題上成為「既定事實」。霍利認為，美方必須清楚表明，有能力阻止這種狀況發生，「中國的最終目標是改變國際體系的權力平衡。」

《美國之聲》報導指出，霍利12日在新美國安全中心（CNAS）針對外交政策發言時指出，近日在香港發生的抗爭事件是警訊，「中國試圖改變地區的權力平衡，我們（美方）應對此採取行動。」霍利表示，台灣就位在衝突的熱點上，美國應該把台灣放入軍事規劃的重點，防止北京當局在台灣議題上成為「既定事實」（fait accompli）。

霍利同時指出，這樣的防禦鍊無法單靠美國，必須仰賴同盟國和其他夥伴，「必須讓北京當局明白，若是攻擊台灣，會面臨美國和其同盟夥伴組成的防禦網。」而美國現在的主要任務，就是完善美國在亞太印地區的同盟關係。

美國海軍飛彈巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）於12日依照國際法，例行性經過台灣海峽，這也是美國海軍軍艦今年第9次穿越台海。美國第7艦隊發言人莫穆森（Cmdr. Reann Mommsen）指出，這展示了美國對印太自由開放的承諾。

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