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馬曉光：今天我們更有信心、更有能力推進「祖國統一」

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▲習近平,告台灣同胞書。（圖／路透社）

▲中共總書記習近平今年初在《告台灣同胞書》40周年紀念活動上，對台灣問題發表演說。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

中共上月底召開黨的十九屆四中全會，專條闡述堅持和完善「一國兩制」制度體系，推進「祖國和平統一」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（13）日進一步闡述對台工作方向，他表示，今天我們比歷史上任何時候都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，「也更有能力、更有條件推進祖國統一。」

大陸國台辦今天舉行例行記者會，馬曉光表示，要深入貫徹十九屆四中全會決定，落實習近平總書記關於對台工作的重要論述，充分發揮中國特色社會主義制度優勢，奮發有為做好新時代對台工作，推進兩岸關係和平發展，堅定推進祖國和平統一進程。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

馬曉光說，陸方將保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，繼續在更大範圍、更寬領域為台灣同胞來大陸學習、生活、工作、創新創業提供同等待遇，為台胞台企廣泛參與大陸經濟建設，率先分享大陸發展機遇創造更加有利條件；同時，推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，並在推動兩岸應通盡通、福建沿海地區同金門馬祖「小四通」等方面加強頂層設計，推出相關政策。

他進一步表示，大陸將擴大民間交流、拉進心理距離，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一；我們將繼續同台灣各黨派、團體和人士在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上，就兩岸關係和民族未來開展對話溝通。

馬曉光強調，新中國成立70年來，台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，兩岸關係不斷取得突破性進展。

他說，「今天我們比歷史上任何時候都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更有能力、更有條件推進祖國統一。」台灣問題因民族弱亂而產生，也必將隨民族復興而終結。

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