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Google Camera 7.2添增Google Lens智慧鏡頭功能　可掃描文件、翻譯內容

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▲▼Google Camera 7.2添增Google Lens智慧鏡頭功能。（圖／截自9to5Google）

▲Google Camera 7.2可用於掃描文件。（圖／截自9to5Google）

記者王曉敏／綜合外電報導

Pixel 4系列機款中，可拍攝銀河天象的Google Camera 7.2已於近日開始供Pixel 2、Pixel 3和Pixel 3a使用者下載安裝。稍早有外媒發現，Google在新版的Google Camera中悄悄添增了Google Lens智慧鏡頭功能，能用於掃描文件、複製文字及翻譯內容等。

據Google Camera應用程式在Google Play上的功能描述，新版本添增了Google智慧鏡頭建議功能，只要將相機對準聯絡資訊、網址和條碼，系統就會自動建議可執行的操作，例如撥打電話或傳送電子郵件。這意味著，Pixel手機用戶將無須另外下載Google Lens應用程式，即可享有其功能。

據科技網站《9to5Google》報導，若Google Camera識別出畫面中的特定內容時，相機便會自動跳出「掃描文件」的視窗，它能檢測文件邊緣並自動修飾，甚至可以在相機App中將相片轉檔為PDF格式共享，整體功能與Google相簿的「自動裁切」（Crop documents）類似。

據XDA-Developers報導，目前Google Camera中支援的翻譯功能似乎僅能翻譯英文、西班牙文、德文及日文等。與「掃描文件」相同，若需複製圖片中的文字內容，則可輕按後點選「複製內容」選像。

《9to5Google》報導指出，目前已確定Pixel 3 XL和Pixel 4 XL上的Google Camera具備掃描文件、複製內容及翻譯內容等功能，但尚不清楚此功能是否依賴於Pixel Visual Core，或是其他較舊的機款是否適用。另外，報導也指出，觸發翻譯的彈出視窗不是那麼穩定，在《9to5Google》的10次嘗試中，僅有7次運作順利。

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