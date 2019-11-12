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Pixel 4 XL耗電快？實測續航時間僅較iPhone 11少一小時

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▲▼Pixel 4 XL iPhone 11電池續航力實測。（圖／翻攝自YouTube／PhoneBuff）]

▲iPhone 11電池續航時間僅較Pixel 4 XL多一個小時。（圖／翻攝自YouTube／PhoneBuff）

 記者王曉敏／綜合外電報導

Google今年推出的新旗艦機款Pixel 4系列遭批耗電快速，日前科技部落客PhoneBuff針對Pixel 4 XL及iPhone 11兩機款進行電量實測對比，結果發現，電池容量高達3700mAh的Pixel 4 XL續航力較電池容量僅3110mAh的iPhone 11少一個小時。

PhoneBuff近日在YouTube上發布實測影片，比較Google Pixel 4 XL及蘋果iPhone 11兩機款的電池續航力。其實測項目大多反映真實使用情況，包括一小時語音通話、一小時簡訊聊天、一小時Gmail電子郵件瀏覽、一小時網頁瀏覽、一小時Instagram瀏覽、16個小時待機、一小時YouTube影片觀看、一小時玩遊戲、一小時使用Google Maps、一小時Spotify聽音樂。

▼PhoneBuff的實測方式主要是反映真實使用情況。（圖／翻攝自YouTube／PhoneBuff）

▲▼Pixel 4 XL iPhone 11電池續航力實測。（圖／翻攝自YouTube／PhoneBuff）

實測過程中可以發現，在通話及傳簡訊測試時，Pixel 4 XL的耗電量僅與iPhone 11差了2個百分點，不過經過電子郵件及網頁瀏覽兩個測試後，Pixel 4 XL電量便降低至66%，與此同時iPhone 11仍有72%；而再待機16個小時後，Pixel 4 XL電量來到42%，而iPhone 11則仍有52%。最終，在Google Maps測試時，Pixel 4 XL的電量完全耗盡，而與此同時，iPhone 11仍有14%電量，可持續收聽43分鐘的Spotify。

結果顯示，在加入16個小時待機時間後，Pixel 4 XL電池續航力為7小時43分鐘，而iPhone 11則為8小時43分鐘，恰好多了一個小時。

《9to5Google》認為，雖然Pixel 4 XL電池容量較iPhone 11更大，但考慮到Pixel 4 XL擁有更新率達90Hz的流暢顯示螢幕，更高的更新率往往會消耗更多的電量，因此這個測試結果對Pixel 4 XL來說並不算太差。

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