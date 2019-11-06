Google Pixel 4 XL機身「抗破壞」測試出爐！這4個地方輕輕一彎就斷裂

▲Google新旗艦Pixel 4系列已於日前正式開賣。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google新旗艦Pixel 4系列已於日前正式開賣，該機款採用鋁合金邊框，正反面覆蓋康寧第5代大猩猩玻璃材質，不過手機的「抗破壞」程度仍要動手了才知道。國外知名Youtuber「JerryRigEverything」這次將他殘酷的破壞手段用在Google新機Pixel 4 XL上，在彎曲測試中，由於Pixel 4的天線設計，使其邊框很容易就被折斷，與先前的Pixel 3a比起來遜色不少。

第一階段的抗刮測試中，Pixel 4 XL在硬度第6級時開始出現刮痕，到第7級時則更加明顯。此結果與先前Pixel 3a的測試結果大致相同，抗刮表現還算優異，但仍建議用戶貼上螢幕保護貼。

▼Pixel 4 XL在硬度第6級時開始出現刮痕。（圖／翻攝自YouTube／JerryRigEverything）

在機身的抗刮測試上，Pixel 4 XL鋁合金邊框上的霧面塗料能輕易的被美工刀刮除，而塑膠製的電源鍵則完全不敵美工刀的摧殘，不過正背面的鏡頭則因有玻璃覆蓋，成功通過美工刀的殘酷測試，但未被玻璃覆蓋的閃光燈仍輕易地被美工刀留下刮痕。

▲Google Pixel 4 XL螢幕約經40秒的打火機火烤後開始變色。（圖／翻攝自YouTube／JerryRigEverything）

接著第二階段則為火機火烤測試，Pixel 4系列採用OLED面板，並首度支援90Hz螢幕更新率，而在經約40秒的打火機火烤測試時，螢幕開始出現變色的現象，不過一離開火源即可恢復正常，無論是顯示或是滑動、點擊都沒有出現異常。

▲Pixel 4 XL僅經過稍微的彎曲，即於鏡頭側邊的邊框處斷裂。（圖／翻攝自YouTube／JerryRigEverything）

第三階段的彎曲測試則有點悲劇了。Pixel 4 XL僅經過稍微的彎曲，即於鏡頭側邊的邊框處斷裂，而其餘相對應的位置也跟著出現斷裂，如另一邊的SIM卡插槽處等共4處。該名Youtuber表示，他並沒用力太久，「這有點嚇到我了」。在刮除斷裂處的烤漆後發現，該處邊框較容易斷裂的主因在於其中的天線設計，這幾處易斷裂處都是天線位置，因此堅固性能較弱。

▼該處邊框較容易斷裂的主因在於其中的天線設計。（圖／翻攝自YouTube／JerryRigEverything）

不過值得一提的是，該名Youtuber上次拿Pixel 3a進行彎曲測試時，結果令人相當驚豔，無論多用力扳折機身，Pixel 3a仍完好無損，即使到最後機身有些許彎曲，僅需再往反方向即可掰正，且仍可正常運作絲毫不受影響。推斷原因在於Pixel 3a採用塑膠機身，可能延展性及彈性都較金屬機身的Pixel 4系列來得佳。