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警攔小客車違規迴轉　他撈菸盒自清「我沒有！」…不小心露餡

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▲新竹縣警方攔查1輛違規小客車時，意外在車上查獲近60公克的安非他命等毒品。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲新竹縣警方攔查1輛違規小客車時，意外在車上查獲近60公克的安非他命等毒品。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹縣1名林姓男子（39歲），駕駛1輛自小客車，車上載著2名謝姓（28歲）及鍾姓（48歲）男子；行經竹北仁義路時，因在路口違規倒車，恰巧被巡邏員警發現攔下，警方上前盤查時，其中鍾男想要取出菸盒自清，反而被眼尖的員警發現夾著不明粉末，經清查車內後，意外查獲將近60公克的安非他命等毒品，將依違反毒品危害防制條例移送法辦。

新竹縣警方表示，三民派出所所長吳榮財、警員卓洺葳，7日深夜1時執行巡邏勤務時，經過竹北市三民路與仁義路口，瞥見1輛自小客車於仁義路上違規倒車行駛，該車甚至在倒車行駛即將接近後方十字路口時，又直接行車至對向車道迴轉掉頭，險象環生，員警遂將示意違規車輛停車受檢。

經查車輛為1名林男所有，車內載有其友人共3人，警方上前盤查時，突然神色丕變，員警察覺異狀，遂請該等3人下車受檢，並召集線上警力支援；經警方詢問有無攜帶違禁物品，其中鍾男極欲自證清白，向警方表示身上僅有香菸1包，並主動同意取出提供警方檢視。

▲鍾男欲拿菸盒自清，反而被眼尖員警發現夾有不明粉末包裝袋。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲鍾男欲拿菸盒自清，反而被眼尖員警發現夾有不明粉末包裝袋。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方說，鍾男隨後自褲子口袋取出之香菸盒塑膠套上，竟附著有1包白色透明塑膠袋，且內有不明結晶粉末，員警驚見鍾男竟自行取出疑似違禁藥物，但鍾男望著該袋疑似違禁藥品，一時語塞，左顧右盼，無法回答警方問題。警方隨後分別在該3人身上及後車廂內，查獲3大包及8小包安非他命（總重59.56公克）、1小包K他命（總重0.54公克）、電子磅秤3台、吸食器2組、分裝袋161個，訊後均依涉嫌違反毒品危害防制條例移送法辦。

犯嫌更表示，該3人原僅係為購買消夜身上卻未有現金，才違規倒車再逆向迴轉要到超商領錢，沒想到遭警方深夜巡邏瞥見，被攔下時還神色自若調侃警方怎麼那麼辛苦深夜還在巡邏，本來故作輕鬆要「自證清白」竟失手變成「自投羅網」，這下還沒領到現金，消夜恐怕也得在警所吃了。

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