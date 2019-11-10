瑪莎拉蒂停桃園…詭拖吊40公里藏新竹民宅！　車主怒報警控失竊

▲瑪莎拉蒂停放在桃園大溪，不料卻莫名遭拖吊到新竹湖口。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者楊淑媛、陳凱力、莊智勝／桃園－新竹報導

一名車主控訴，日前將愛車瑪莎拉蒂停放在桃園大溪路旁，不料要回頭要取車時，車子卻莫名遭道拖吊業者拖走，還一路拖了40多公里、藏在新竹湖口一處民宅中，受害車主自扮柯男找了3天才終於尋獲愛車。目前警方已經介入處理，將釐清是惡作劇、抑或是雙方有恩怨糾紛，盡快還清真相。

受害車主指出，6日當天開著瑪莎拉蒂到桃園大溪訪友，並將愛車停放路旁，確認並沒有違停，豈料返回取車時，卻發現車子早已消失無蹤，經報警後沒有結果，受害車主只好自己扮起柯男追查，直到9日才在新竹湖口一處民宅找到愛車。

▲車主自行調閱監視器畫面，終於在3天後找到愛車，但車子卻被鎖在鐵捲門的另一頭。（圖／東森新聞）

望著鐵捲門，受害車主真的好無奈，因為愛車與他就只有一門之遙，按下遙控器，還發出車子的解鎖聲，無奈鐵捲門鎖住，且該處屋主也不在、無人應門。車主表示，當下發現車子不見後自己調閱監視器查找，赫見自己的車遭到拖吊車拖走，還拖了40多公里到新竹湖口，隱匿在這處民宅中。

對此，拖吊業者也表示，當天叫拖車服務的民眾手中也持有鑰匙，因此才會以為他是車主，應其要求執行拖車業務，但為何該名民眾手中也會有鑰匙？目前警方已經展開偵辦，期望盡快還清事件始末。

「時間對我們來說完全沒用！」

▼目前警方已經介入展開調查。（圖／東森新聞）

