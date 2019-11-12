GPS定位尋愛犬只見項圈　主人困山區求援獲救...驚知小狗早已回家

▲陳女及其曾姓友人，2人上山尋愛犬未果，反倒迷失山區中，所幸員警及早發現，順利脫困下山。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名陳姓女子及其曾姓友人，11日下午在頭份下興里遛狗時，一時不察，狗兒竟跑到山區不見蹤影，2人依照小狗頸圈上的定位系統入山尋找，狗沒找到自己卻迷失山區之中，遂趕緊報警求援，尖山所員警與消防隊同仁同步搜索，終在晚間尋獲，所幸2人並無大礙，而小狗早已自行返家，虛驚一場。

頭份分局尖山派出所11日晚間7時左右，接獲民眾報案稱有人在鹿廚坑山區走失，請求警方協助，所長林煥然立即率警員朱國佑、王于嘉等人前往處理，經會同消防隊以失蹤人最後發話之定位座標位置全面在該山區找尋，警消人員於晚間8時30分尋獲失蹤人陳姓及曾姓2人，所幸沒有受傷並且自行返家休息。

陳姓女子向警方表示，自己與友人在頭份下興里鹿廚坑山區附近蹓狗，一不小心狗兒自己就跑進山區，2人照著狗兒頸圈的GPS定位上山尋找，不但沒有找到小狗，2人還因此迷路受困山區，又因天色已暗才趕忙報警求援，所幸不到2小時就找到2人，經家人聯絡後也得知小狗已自行返家，結束了這場驚魂記。

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