郭台銘酸國、民兩黨「無政策只有口水」　籲提出具體經濟政見

記者黃孟珍／新竹報導

2019年亞洲科學園區協會國際年會，12日在新竹國賓飯店舉行，鴻海集團創辦人郭台銘也現身會場；他表示，他很關心科學園區的發展，特地來參加。對於媒體詢問會不會與親民黨合作的問題時，郭則強調，親民黨的事讓親民黨自己去回應，自己只關心科技與經濟。

▲鴻海創辦人郭台銘，12日參加亞洲科學園區協會國際年會時，依舊受到在場會員的熱情歡迎。（圖／記者黃孟珍攝）

郭台銘接受訪問時表示，2020年大選，最重要的應該是在立法院裡的席次，必須要讓小黨有生存的空間，至於誰當選總統，都不能有多數過半席次來掌握國會，如此才有互相制衡的力量，更是表現民主政治的精隨。郭更強調，自己在日本有投資設廠，日本工廠土地只有台灣的6分之1，而現在有計畫讓台商回台投資，但土地成本高，也讓工廠開發有一定程度的影響，如果台灣要在工業科技業發展，土地開發就需要政策面來執行，這些都得靠立法院來推動。

▲郭台銘也在受訪時表示，現在候選人都淪為口水戰，沒有提出實質的政策，也讓3成選民無所適從。（圖／記者黃孟珍攝）

郭董話鋒一轉也提到，現在到選舉只剩60天，沒有看到任何關於經濟政策的辯論，都是以口水戰為主的選舉，讓還有3成的選民不知道要怎麼投，民眾擔心只是選一個爛，或一個比較不爛？所以呼籲各候選人，要有能力帶領人民往前走，將台灣的經濟帶往什麼方向，這才是民眾想要的。

有媒體提問是否有「郭家軍」人馬與橘營合作，郭董也說，沒有「郭家軍」，只有「中華民國軍」、「科技軍」，並明白表示自己是站出來替中間選民和科技業發聲；至於要如何讓台灣在世界發光發亮，如何在貿易戰與科技戰裡讓台灣轉型成功，這才是現階段要推動的。

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