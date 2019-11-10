少婦逛市場被盯上！醉男「猛撲強揉」3分鐘　曝酒精中毒史：看到鬼要害媽媽





▲少婦於2018年10月21日上午10點半，光天化日之下在菜市場遭醉漢強行襲胸。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合報導

鄭姓男子2018年在新竹關西一處市場喝醉，看見逛街買菜的少婦獨自一人在公廁附近，竟將對方強壓在地，揉摸胸部好幾分鐘。新竹地院法官依強制猥褻罪判鄭男5月徒刑，得易科罰金15萬元，且和少婦和解，審酌同意緩刑2年。

判決書指出，2018年10月21日上午10點半，醉醺醺的鄭男在關西市場公廁附近看到少婦一人站在公廁旁，色性大發將對方壓在地上，雙手抓揉少婦胸部長達2、3分鐘，直到少婦拿起手機假裝打電話求救，他才嚇得趕緊逃跑，卻把手機落在現場。

少婦丈夫趕到後，拿手機到警局報案，隨後警方循線找到鄭男；今年10月30日，鄭男出庭後坦承犯行，表示自己知道未經他人同意抓胸是不對的事情，也承認當時喝醉無法控制。鄭男接受鑑定結果指出，他此前曾多次酒後出現激動、失憶和精神混亂等失控行為，在警局也出現自言自語、興奮唱歌的行為。

鄭男表示，自己過去喝酒就會出現話多又大聲、自言自語、情緒起伏大的毛病，還會摔家裡的東西，甚至曾經出現幻覺，看到鬼要害媽媽，覺得自己有驅魔能力等。

法官審酌鄭男犯案當時正處在酒精中毒情況，且犯後獲得少婦原諒並達成和解，因此依強制猥褻罪判處5月徒刑，緩刑2年。