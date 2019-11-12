7年生下3男3女！湊成3個「好」　新竹32歲年輕夫妻生到市長來頒獎

▲新竹市1對年僅32歲的年輕夫妻，7年共生6位寶寶，市長林志堅親自前往祝賀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1對年僅32歲的年輕夫妻徐千祥和林沂澂，2019年10月產下第6胎，成為竹市近10年來首見的6寶爸媽；在現在少子化浪潮下十分難得。市長林智堅特地前往探視，並致贈4萬元生育津貼、獲得德國紅點設計獎的新生兒奶瓶禮盒及尿布，期許年輕夫妻學習他們「能生、敢生、願生」的精神，市府也會持續營造友善的育兒環境，做爸媽的「神隊友」。

林智堅表示，這對年輕夫妻家中共有3男3女，現場加上林沂澂兄姊的小孩，家裡共有12個孩子，最大的已上小學、最小的尚未滿月，也讓林智堅笑說孩子們可以自組一支棒球隊了！12個孩子熱鬧地圍繞著「市長阿北」，林智堅市長也拿出「秘密武器」動物園萬花筒和乖乖桶，與孩子同樂。

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▲市長林志堅也帶著秘密武器前往祝賀，並和小朋友玩成一片。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐千祥和林沂澂也說，婚前雙方對生育秉持隨緣的態度，生下了2個男孩後，也想生女孩，於是懷了第3胎，生下3女兒後又希望能再有個女兒彼此作伴，但第4胎是男胎，於是又鼓起勇氣拚了第5胎的女孩，而第6胎則是意外懷孕的，恰好是女兒，就這樣碰巧湊成3個「好」字。徐也說，雖然6個孩子讓他們在經濟負擔上較為沉重，但看到孩子們快樂的模樣，仍然很開心迎接這意外的第6胎。

林智堅也強調，新竹市生育率曾連續11年為全台之冠，可見新竹市不只是兒童城市，也是「幸孕城市」；新竹市府為減輕爸媽負擔，提供免費的育兒指導員；增加1380個公幼與非營利幼兒園名額；更設立東區親子館、香山親子館，加上今年即將啟用的北區親子館，將達到「一區一親子館」目標；更是全國第3、非6都第1，率先開辦 「定點臨時托育服務」；也領先中央補助4歲幼兒就讀幼兒園。

新竹市政府民政處也指出，「生育津貼政策」補助第1胎1萬5千元、第2胎起每胎增加5千元，另外雙胞胎補助5萬元、3胞胎以上或第2次雙胞胎則補助10萬元。如果家中有0至4歲的孩子，新竹市每個月提供2500元育兒津貼，選擇與市府簽約的準公共化托嬰中心或托育人員合作，則有6千元托育補助，希望這些全方位福利政策，能為年輕父母提供實質的支持。

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