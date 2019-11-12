過馬路被撞飛…婦倒地遭來車輾過亡！2男肇事「太害怕」全落跑

▲莊男將彭婦撞飛後，彭男又將其輾過，2人雙雙肇逃遭判刑。（圖／記者王致凱攝）



記者莊智勝／新竹報導

新竹縣竹東鎮一名彭姓婦人107年4月傍晚穿越一處人行道，不料卻先遭到駕駛小貨車的建築工人莊男撞倒、彈飛至對向車道，隨後又被另名視力不佳的彭姓男子駕駛自小客車輾過下半身，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。巧合的是，莊、彭2人肇事後因太過緊張，竟皆驅車逃離現場，事後2人雙雙落網，對於犯行供認不諱，新竹地院審理後依過失致死、肇事逃逸等罪嫌判處莊男2年6月徒刑；而彭男依過失傷害判刑3月，可易科罰金，肇事逃逸部分則處1年2月徒刑，緩刑3年。

判決指出，莊男107年4月20日傍晚5時許先在檳榔攤飲用微量啤酒，隨後駕駛自小貨車上路，並於6時42分在東寧路一段、中正路口處撞上穿越人行道的彭婦，導致其當場彈飛、翻滾數圈後落到對向車道。莊男明知肇事後應立即停下查看，並採取必要救護措施，然卻因心中害怕，最後仍選擇逃離現場，還跑到朋友家喝酒壓驚。

在莊男逃離後不久，另名右眼黃斑部裂孔、視力模糊不佳的彭男駕駛自小客車經過，當即輾過彭婦下半身，彭男當下驚慌失措，並未停下查看旋即逃離，導致彭婦事後緊急送醫急救後，仍因頭部重傷、內臟多處撕裂傷等嚴重傷勢不治身亡。

法官審酌解剖報告，認定彭婦遭莊男撞擊後導致頭部重創處為致命傷，且雖無證據顯示莊男酒測超標，但其行經事故路口未遵守速限撞上彭婦，不顧其仍倒臥車道駕車駛離，犯罪情節非輕，且迄今仍未與彭婦家屬達成和解，因此依過失致死罪嫌判其10月徒刑、肇事逃逸罪2年，合併應執行2年6月。

而彭男雖同有過失，但其致傷情節並不若莊男嚴重，且事後彭男積極與受害者家屬達成和解，足見已有悔意、犯後態度良好。法官衡量彭男收入、智識程度，過失傷害部分判其3月，可易科罰金，肇事逃逸部分則處1年2月徒刑，緩刑3年。

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