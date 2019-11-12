竊賊假裝車主偷瑪莎拉蒂…錢帶不夠！　他異想天開…請拖吊車分2段拖

▲失蹤的瑪莎拉蒂找到了！詭拖吊40公里藏新竹民宅。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、徐愷昕／新竹報導

一名車主控訴，日前將愛車瑪莎拉蒂停放在桃園大溪路旁，不料要回頭要取車時，車子卻莫名遭道拖吊業者拖走，還一路拖了40多公里、藏在新竹湖口一處民宅中，受害車主自扮柯男找了3天才終於尋獲愛車。警方12日清晨6持搜索票進入民宅內，發現車主失竊車輛。白姓嫌犯表示，因身上錢不夠，但覺得這台車很漂亮，才會動歪腦筋借錢分兩趟，請業者拖回租屋處。

受害車主指出，6日當天開著瑪莎拉蒂到桃園大溪訪友，並將愛車停放路旁，確認並沒有違停，豈料返回取車時，卻發現車子早已消失無蹤，經報警後沒有結果，受害車主只好自己扮起柯男追查，直到9日才在新竹湖口一處民宅找到愛車，他10日凌晨2時許向新竹新湖分局報案。

警方獲報後，經了解及調閱周邊監視器畫面，確定該台瑪莎拉蒂是遭拖吊車載運至該處，12日清晨6時持搜索票進入民宅內，順利發現失竊車輛。白姓嫌犯到案時主動表示，覺得這台瑪莎拉蒂很漂亮他很喜歡，才會突發奇想讓拖吊車拖回家中，但因身上錢不夠，業者第一趟只拖到台66線高架橋下楊梅段，向友人借錢後，再請業者拖回竹口租屋處。警方訊後，將他依竊盜罪嫌函送法辦。

據了解，拖吊業者表示，當天叫拖車服務的民眾手中也持有鑰匙，因此才會以為他是車主，應其要求執行拖車業務，但為何該名白嫌手中也會有鑰匙？這部分仍有待警方進一步調查釐清。

▲失蹤的瑪莎拉蒂找到了！詭拖吊40公里藏新竹民宅。（圖／記者陳凱力翻攝）

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