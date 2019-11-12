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洪恒珠退出立委選戰　蔡英文競辦：證明全黨團結、全力衝刺！

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▲▼總統蔡英文、沃旭能源亞太區總裁柏森文、經濟部長沈榮津一同參觀台灣首座商業規模離岸風場。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

立法院長蘇嘉全的妻子洪恒珠12日發出退出屏東第一選區立委選舉的聲明。對此，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，這證明了民進黨在共同的價值與信念下，全黨上下團結一致、全力衝刺，有信心在大選中拚出更好的成績。

洪恒珠在聲明中表示，蔡英文於中午親自致電給她，表示她身為屏東子弟，絕對會認真照顧好屏東，從電話中也聽到她的懇切與決心，讓她深受感動。

洪恒珠表示，這段時間勤走基層，感受到屏東鄉親對南北差距加大的擔憂，對地方發展的期待，而這些問題應該要仰賴一位強而有力的領導者，才能解決鄉親問題，而蔡英文就是最好選擇。

洪恒珠指出，為了國家的未來與屏東，將退出屏東第一選區的立委選舉，競選總部與輔選人員，都轉為小英後援會，全力協助蔡英文連任，為屏東、台灣未來貢獻心力。

對此，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，蔡英文確實在今天午間致電洪恒珠，感謝也期許所有團隊，為了屏東、為了台灣，能夠像過去一路共同努力一樣，團結一致 、做伙打拚，繼續建設屏東，繼續照顧屏東。

阮昭雄指出，這也證明了，民進黨在共同的價值與信念下，全黨上下團結一致、全力衝刺，有信心在大選中拚出更好的成績。

▼洪恒珠宣布退出立委選舉。（圖／讀者提供）

▲▼洪恒珠宣布退出立委選舉。（圖／讀者提供）

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