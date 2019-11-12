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彰化一家養鴨場感染H5N2禽流感　694隻肉鴨全部撲殺

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記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫所7日進行鴨隻加強主動監測禽流感採樣工作，發現芳苑鄉1處養鴨場有鴨隻出現異常的狀況，家衛所11日確診為H5N2亞型高病原性禽流感，防疫人員於上午前往完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺694隻肉鴨，所長董孟治呼籲，時序已入冬，已進入禽流感之高風險期，請養禽業者務必落實安全措施。

▲彰化芳苑鄉1處養鴨場感染禽流感撲殺694隻肉鴨。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲彰化芳苑鄉1處養鴨場感染禽流感撲殺694隻肉鴨。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

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▲彰化芳苑鄉1處養鴨場感染禽流感撲殺694隻肉鴨。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲彰化芳苑鄉1處養鴨場感染禽流感撲殺694隻肉鴨。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

動物防疫所指出，時序已入冬，已進入禽流感之高風險期，請養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，並確實維護防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。並做好門禁管制，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後，才可進入。

▲彰化芳苑鄉1處養鴨場感染禽流感撲殺694隻肉鴨。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲防疫人員消毒。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

▲彰化芳苑鄉1處養鴨場感染禽流感撲殺694隻肉鴨。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲彰化芳苑鄉1處養鴨場感染禽流感撲殺694隻肉鴨。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

董孟治再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

「即日起，我退出老化黨。」

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