陪伴衝過終點線就蒸發！艾登自曝「原味冠軍帽」遺失64天　順澤宮秒遞新帽

▲艾登因一頂帽子與彰化結緣，但今卻透露，那頂陪伴他衝到終點的「冠軍帽」，早在領獎時就已遺失。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）因一頂「進香帽」意外與彰化縣順澤宮結緣，還應邀到彰化訪問3天。艾登11日參加彰化羊肉節乳牛節記者會時，透過經紀人證實當初戴的那頂「原味冠軍帽」在法國奪冠領獎時早已遺失，但他人堅信這頂帽子能為他帶來好運；埔鹽順澤宮得知後，立刻送上一頂神明加持過的新帽子，讓艾登驚喜不已。

23歲的艾登9月8日參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，一口氣奪下冠軍，還被眼尖的網友發現，當時艾登的頭上戴的正是來自彰化縣埔鹽順澤宮的「進香帽」，畫面傳回台灣後，這頂帽子一砲而紅，獲封為「冠軍帽」，引起網友熱烈討論，還有不少熱情民眾前往順澤宮索取。

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此次艾登受邀到訪彰化3天，除了前往順澤宮還願，祈求明年東奧奪金外，也參加彰化田中馬拉松活動，帶頭領著跑者們一起跑了3.5公里。今艾登參加彰化羊肉節乳牛節活動記者會，透過經紀人證實，事實上這頂冠軍帽早就已經遺失64天。

艾登透露，當初他偶然間在東京街頭偶然撿到這頂帽子，但日本、法國友人沒人懂中文，起初他也單純只想與其他選手有區別、並且帶來好運，因此戴上帽子參賽，沒想到真的一舉奪冠；而當下在法國上台領獎前，艾登將帽子放在一旁，不料卻不慎遺失了。順澤宮獲悉後，立即再補上一頂神明加持過的「冠軍帽」，讓艾登相當驚喜。

艾登表示，這次到訪彰化吃了很多小吃，體重有可能增加，等回到挪威後要加緊訓練，期待明年東京奧運能夠順利摘金，屆時將會再回到彰化順澤宮還願。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼艾登說，回到挪威後要再加緊訓練，如果能在東奧順利奪金，會再回順澤宮還願。（圖／記者唐詠絮攝）