他想養「印尼笑雞」　泰國網友熱心寄來9顆蛋！結果…罰3萬

男子想養印尼笑雞，泰國網友寄9顆蛋給他卻觸法，遭罰3萬。圖為示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者李忠憲／台中報導

南投陳姓男子想自己飼養「印尼笑雞（Laughing Chicken）」，透過臉書找上泰國某網友，對方同意用食物名義，寄送9顆笑雞蛋給他，遭海關查扣。但農委會公告泰國是「高原性家禽流行性感冒疫區」，陳男行為可能引入禽流感病毒。台中地檢署偵結，認為陳男認罪且態度良好，依《動物傳染病防治條例》給予1年緩起訴，並支付公庫3萬元。

緩起訴書指出，家住南投縣魚池鄉的43歲陳姓男子，對於印尼笑雞很感興趣，他今年5月透過臉書，找上一名泰國籍網友，對方同意寄送9顆印尼笑雞蛋給他，並以食品名義寄送。結果，關務署台中關發現有異，打開包裹檢查發現竟是9顆雞蛋，立刻通報警政署保七總隊第五大隊偵辦。

警方透過收件人資料，找來陳男說明，他坦承這是印尼笑雞的蛋，想自己養才透過網路找到對方。警方告知，泰國是農委會公告「高原性家禽流行性感冒疫區」，不能輸入雞等禽類動物，包含雞蛋等產品，避免台灣受國外動物疫情之害。隨即依違反動物傳染病防治條例將他送辦。

陳男當庭向檢察官認罪也認錯，態度良好，檢察官據此給予他1年緩起訴，並應向公庫捐3萬元。

根據維基百科，「印尼笑雞」源自印度尼西亞南蘇拉威西省地區的一種雞，屬一種「長鳴雞」，因叫聲與人類笑聲相似而得名。

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