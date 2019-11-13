韓團隊「潘金蓮、武大郎、肛交」說　陳其邁：教壞囝仔大小





▲行政院副院長陳其邁到彰化。（圖／立委黃秀芳辦公室提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣民進黨立委黃秀芳13日上午特別邀請曾經擔任醫師的行政院陳其邁副院長到彰化一同參觀反毒行動博物館，陳其邁在媒體聯訪時問到，韓團隊「潘金蓮與武大郎」、教科書出現「肛交」等等內容，他強調候選人講話還是不要粗俗，這是一場高格調的選舉，一連串的失言，發言用粗俗的語言，會「教壞囝仔大小」。





▲行政院副院長陳其邁到彰化。（圖／立委黃秀芳辦公室提供）

國民黨總統參選人韓國瑜日前指出蔡賴配是「潘金蓮與武大郎」，陳其邁也說，總統大選是規格最高的一場選舉，也是對台灣人而言相當重要的選舉，候選人講話還是不要粗俗，會「教壞囝仔大小」，候選人在參與競選，是一場高格調的選舉，一連串的失言，發言用粗俗的語言，期待是一場政策有品質的競爭。

其次，有媒體問到韓國瑜的妻子李佳芬日前說教科書出現「肛交」等等內容，指出台灣的教育的部分出了問題，陳其邁也說，教育部長也將所有的教科書都攤開，讓大家檢視都沒有這樣的內容，講這樣的話是假訊息惡意抹黑，用不實的訊息譁眾取寵，製造不必要的紛擾，一來用低俗一來用不實的言語，這樣不太好。

韓國瑜還爆出「5個核彈」，陳其邁也說，我想應該是今天宋先生宣布參選，之前的興票案、蔡總統的宇昌案都是國民黨特製的，國民黨過去是慣犯，不要用國民黨來抹黑民進黨，大家印象都很深刻，尤其宇昌案還當事人清白現在都來不及。

至於對於不分區立委名單吳敦義排第8，陳其邁說，「喔真的阿！要恭喜他阿」！這份名單是社會評價問題，沒有太大的驚奇，像警察代表也有，我都一頭霧水，反年改的代表也有，搞不太清楚他的策略，也不知道他葫蘆裡賣甚麼藥。

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