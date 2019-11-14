性教育≠性交教育！外國人讚「你們台灣性平做得很好」她內心淌血：我們在倒退

▲婚姻平權大平台與多個公民團體，共同召開記者會「性平教育才能阻止霸凌、政治惡意操弄撕裂台灣社會」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬日前指控國小課本教「肛交、性高潮」惹議，而韓陣營近日仍持續透過似是而非的訊息，加深民眾錯誤認知與恐懼，引發許多團體不滿，今（14）日多個公民團體召開記者會，反對政治惡意操弄來傷害性平教育，重申性平教育才能阻止校園霸凌，另外強調「性教育」也不等於「性交教育」，「別將全國父母對孩子的愛，當成你們的超商提款機。」

婚姻平權大平台今日與多個公民團體，共同召開記者會「性平教育才能阻止霸凌、政治惡意操弄撕裂台灣社會」，他們表示從當初公投至今，社會上充斥著各種跟性平教育有關的假新聞、錯誤訊息，嚴重扭曲事實，造成社會恐慌，也對教育工作者、不同性別氣質的族群等造成很大的傷害。

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不僅教育部長潘文忠多次出面澄清，強調課本沒有謠言所指的內容，立法院也在10月24日召開過性平教育法施行細則公聽會，委員高金素梅當時也強調，「請政治人物不要在這時間挑起敏感對立！」

▲韓國瑜夫人李佳芬日前批評性平教育惹議。（圖／記者吳奕靖攝）

婚姻平權大平台提到，遺憾的是，日前李佳芬指稱「國小三年級教肛交、小六教性高潮」，遭到教育部長潘文忠、多位教育工作者出面反駁後，近日韓國瑜陣營仍然持續透過似是而非的訊息，加深民眾錯誤認知與恐懼，甚至狡辯「課本的確沒有，但李佳芬也沒說課本有」，之後又轉移焦點，攻擊港和國小和劉育豪老師，而劉老師也已經數度發文澄清，強調沒有教授所傳言的「肛交」。

其中勵馨基金會執行長紀惠容提到，很多世界各國的婦女，都會對她稱讚「你們台灣的性平做得很好！很讓人羨慕。」但她說，聽到這些讚美其實內心在淌血，因為如今「我們在倒退」，持續以性別「二分法」，導致很多不同性別氣質的孩子被霸凌，她呼籲政治人物不該以性平教育作為選票手段，會傷害第一線的教育工作者，也會傷害更多孩子。

性別平等教育大平台專案經理林均諺也說，近來因為政治人物的攻擊和抹黑，導致許多教師不敢把性平教育等內容放進教學裡，這對同志族群和其他不同族群都是一種傷害，如果教學內容裡沒有這些，如何能真正讓社會達到尊重多元？而他也呼籲韓國瑜陣營，若謠言被戳破就好好道歉，這個社會的包容度很高，但不僅沒道歉，甚至轉而攻擊，這樣的手法十分惡劣，「別拿這些孩子當你的政治籌碼。」

▲教育部澄清性平教育是為了讓孩子尊重差異。（圖／教育部提供）

「婦女新知基金會」開拓部主任林秀怡也說，候選人要把台灣帶到哪裡去，是人人關心的議題，但當開始有候選人把「性」作為黃色笑話，歧視不同族群甚至嘲弄其他候選人等等，是很惡劣的方法。

她也提到李佳芬曾主張「14歲前應該只教孩子認識身體，14歲後才能教如何使用身體」，這說法在她看來有很大的謬誤。林秀怡說，「使用身體」不等於性交，難道學習如廁和自理，不是使用身體嗎？而若真有孩子詢問肛交等問題，學校的老師其實很難逃避孩子，如何給予正確的教育才是關鍵。

她強調「性教育」也不是「性交教育」，還包括關於決定如何發生性行為、怎樣情況可以發生等等，包括尊重他人的意願，但台灣的性教育長期缺席這樣的教學，如今許多的「情殺事件」都可能是過去沒有正確的教育而釀成，所謂「身體自主權」不該只是口號或冷冰冰的法條，如何使用自己身體、照顧好自己身體，也尊重他人的身體，這才是真正的身體自主權，而政治不該用來箝制教育，甚至以此作為煽動的工具。

▲多個公民團體共同召開記者會「性平教育才能阻止霸凌、政治惡意操弄撕裂台灣社會」。（圖／記者林育綾攝）

「多元教育家長協會」執行秘書陳逸則提到，家長應該有是非對錯的判斷，而非跟隨起舞，如果校園不去談性別特徵、性別認同、性傾向等，我們社會更沒辦法尊重不同的人，對教育第一線也是很大的傷害，呼籲政治人物「別把全國父母愛子女的心情，當成超商提款機。」

另外在現場也有人談到關於「彩虹媽媽」的議題，有團體代表強調，不是所有彩虹媽媽都不友善，不過確實也有些會直接以歧視、偏見、謬誤的語言來教導孩子，對孩童來說是很糟糕的身教。台灣性別平等教育協會理事翁麗淑就說，自己接觸到大多的彩虹媽媽都很溫暖友善，「但溫暖友善不能當作專業，有些人不知道自己正在將利刃不斷射出去」，因此認為性平教育還是要有專業的引導。