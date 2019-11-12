李佳芬「小學教肛交」出自護家盟　律師批栽贓：同婚法共27條也沒寫到

▲李佳芬談性平教育，卻受到網友幾乎是一面倒的負面評論。（圖／記者吳奕靖攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬一句「國小三年級教肛交、六年級教性高潮」，引發各界正反意見議論。律師林智群11日晚間在臉書PO文表示，同婚法律總共27條，根本沒寫到肛交，學校也沒有教這些，這都是護家盟自己想出來的，希望別把沒發生過的事情栽贓到別人身上。

李佳芬11日出席屏東婦女後援會成立大會，上台致詞時提到性平教育，曾看過一名媽媽站出來，替就讀小學高年級的孩子發聲，他們不了解為什麼小學六年級要教導性高潮，「我看到那個影片，身為母親的我，我相信在座也很不解，大家要怎麼教育」、「我不知道為什麼部分校園會出現這麼混亂的教育，小學三年級的孩子，老師教他們如何肛交，我終於了解為什麼很多媽媽吶喊無法忍受，我知道那種心中的震撼」。

然而，李佳芬這段「前衛的性平教育」發言一說出口，很快就在網路上掀起爭議。律師林智群同日晚間在臉書PO文表示，經過他的查證，發現「學校教肛交」這個謠言是源自護家盟，他們聲稱同婚合法化讓學校教肛交有法律依據，但問題是，同婚法律總共27條根本沒提到什麼肛交，學校也沒有教這些，一切都是護家盟自己想出來的，「把沒發生過的事情、甚至是自己性幻想的內容栽贓到別人身上，這樣教小孩，我也是沒辦法接受的喔！」

▼▲潘文忠翻課本澄清小學性平教育沒有教肛交、性高潮，希望民眾不要誤信謠言。（圖／教育部提供）

名嘴陳東豪也在臉書分享相關新聞，他認為就算要批判小學的教材，也應該要舉證，難道李佳芬這番話是要轉移大家對7200萬豪宅的關注。至於小學性教育怎麼教，有網友在PTT發表文章說，自己的孩子剛好就讀小學三年級，並沒有教肛交，但如果小六教性高潮，也沒有什麼好奇怪的；其他網友也紛紛表示，正確教育才是重點，況且課本裡根本沒這些東西。

對於「小學教肛交、性高潮」的爭議，教育部長潘文忠特地請國教院逐一呈現目前國小教科書的內容，發現課本中並無上述內容，由於近期網路上有很多對於性平教育的假訊息，甚至會故意竄改教科書內容，誤導很多家長，對推動性平教育的工作同仁很不公平，而且性平教育的目的，是要讓孩子在校園內經老師引導能夠去了解個別差異，理解後能更友善和諧尊重彼此，避免不了解，造成小學到大學都曾發生過令人心痛的校園霸凌等不幸意外。