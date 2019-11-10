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飛天小女警與黃偉哲市長互動　2019台南城市音樂節熱力登場　

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▲「2019台南城市音樂節」，於金華新路—康樂街口展開，茄子蛋、女孩與機器人、莫宰羊等10組歌手團體將輪番熱力開唱，市長黃偉哲晚上到現場與民同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2019台南城市音樂節」，於金華新路—康樂街口展開，茄子蛋、女孩與機器人、莫宰羊等10組歌手團體將輪番熱力開唱，市長黃偉哲晚上到現場與民同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾引頸期盼的音樂盛事「2019台南城市音樂節」，11月9日、10日兩天於金華新路—康樂街口展開，茄子蛋、女孩與機器人、莫宰羊等10組歌手團體將輪番熱力開唱，市長黃偉哲晚上到現場與民同歡。

在黃偉哲市長的親自call out下，卡通角色「飛天小女警」特別以全新的搖滾樂手造型全球初登場，掀起高潮，而受到現場的熱力感染的黃偉哲市長更向台下粉絲拋巧克力，並承諾未來市府要把台南城市音樂節辦得更好，邀請更多樂團來參加。

▲「2019台南城市音樂節」，於金華新路—康樂街口展開，茄子蛋、女孩與機器人、莫宰羊等10組歌手團體將輪番熱力開唱，市長黃偉哲晚上到現場與民同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）
第3屆城市音樂節特別延長至兩天，活動於9日下午3時半熱鬧登場，來自6國共10組樂團的多元音樂風格，吸引超過萬名民眾前來，場面熱鬧；而除了欣賞音樂，活動現場還有台南特色店家及美食攤位的「樂見府城」特色市集。

觀光旅遊局表示，「2019台南城市音樂節」集結海內外的音樂人互相交流，希望台灣樂團從台南掌握未來發展契機，也讓更多國內外人士及樂迷朋友認識台南、享受台南迷人的美食和人文。

▲「2019台南城市音樂節」，於金華新路—康樂街口展開，茄子蛋、女孩與機器人、莫宰羊等10組歌手團體將輪番熱力開唱，市長黃偉哲晚上到現場與民同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了連續兩天於戶外舉辦的免費的演唱會外，8至10日也同步舉辦「LUCfest 貴人散步音樂節」，3天內有超過60組國內外樂團、超過10場showcase音樂演出，其演出地點包括台南美術館二館、全美戲院、吳園及南美里活動中心等，並還會舉辦8場的專業音樂論壇。

▲「2019台南城市音樂節」，於金華新路—康樂街口展開，茄子蛋、女孩與機器人、莫宰羊等10組歌手團體將輪番熱力開唱，市長黃偉哲晚上到現場與民同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，即日起至10日，亦推出「福爾摩莎串門子」，包含韓內科小兒科診所、連晟旅行社、永樂町鼓茶樓、鷲嶺食肆等共有29家台南特色老房子期間限定免費開放大眾參觀及提供解說，歡迎大家把握明天最後一天的時間，來台南散步、逛市集、逛老屋、發現好音樂。

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