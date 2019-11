想當最透明總統！川普公布「通烏門」另一通話紀錄　直言：這很誘人

▲川普表示他是史上最透明的總統。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普11日在推特上宣布,他準備在未來一周內,公布與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)的4月份通話紀錄。川普寫道,這麼做的目的是成為史上「最透明」的總統,「我將在本周公布和烏克蘭總統的通話紀錄,這也是最重要的一次通話,我相信這是非常誘人的。」

各界批評白宮9月發布7月25日的通話紀錄,內容並未100%還原,因此川普(Donald Trump)9日時曾表示,他願意完全公開與澤倫斯基4月的通話紀錄。而他11日先是在推特發文,要求外界仔細閱讀錄音的文字記錄,因為那非常完美,又接著說,為了成為歷史上「最透明」的總統,他願意公開第一次的通話紀錄,「這是第一次也是最重要的一次通話,我相信這是非常誘人的。」

In order to continue being the most Transparent President in history, I will be releasing sometime this week the Transcript of the first, and therefore most important, phone call I had with the President of Ukraine. I am sure you will find it tantalizing!