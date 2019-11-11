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白宮核心圈拉攏「反川普救國家」　美前駐聯大使新書點名2高官

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▲美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。（圖／路透社）

▲ 美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）的新書《恕我直言》（With All Due Respect，暫譯）即將在12日上市。文中爆料，前國務卿提勒森及白宮前幕僚長凱利想要私底下拉攏她，企圖說服她反抗總統川普來「拯救國家」（save the country），但最終被她拒絕。海利受訪時表示，2人的所作所為相當冒犯，「如果你不喜歡他正在做的事情，那就辭職走人…削弱總統影響力是件非常危險的事。」

綜合華盛頓郵報等外媒報導，海利新書內容談及許多議題，範圍涵蓋對通烏門及川普彈劾調查的看法，也描述白宮核心幕僚多次在外交政策爭鋒衝突。但最令外界關注的焦點，仍是前國務卿提勒森（Rex Tillerson）及白宮前幕僚長凱利（John Kelly）。

▲▼ 白宮幕僚長凱利,John Kelly。（圖／路透）

▲ 白宮幕僚長凱利。（圖／路透）

「凱利和提勒森當時向我吐露，他們反抗總統並非不服從上級命令，而是試著拯救國家」，根據海利的說法，提勒森某次還說，若川普再不受控，就有人民會喪命。她坦言，她支持大多數川普的外交政策，但這些政策似乎在白宮受到阻礙或是被迫放慢速度。

海利10日接受美媒CBS「週日早晨」（Sunday Morning）節目時提到，提勒森和凱利試圖反抗川普的行為相當冒犯，「你應該要這樣做，先去跟總統說說意見不一致的地方，如果你不喜歡他正在做的事情，那就辭職走人…削弱總統影響力是件非常危險的事，違背憲法，也違反美國人民的期望。」

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）。（圖／示路透社）

▲ 美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）。（圖／路透社）

消息一出，提勒森並未回應，而凱利則強調，「如果把整個政府當中最棒、最開放、最合法且符合倫理的建議提供給川普，讓他能夠做出明智決定，是個『反抗川普』的作為，那也只能認了。」

此外，談及近來的烏克蘭醜聞風波，海利表示，儘管反對川普考量政治因素企圖找別的國家協助調查政敵，但他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的通話內容並不足以構成彈劾。

▼川普10日晚間在推特幫海利宣傳新書。

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