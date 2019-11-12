「超馬林義傑」傳列國民黨不分區　最終名單明揭曉

▲林義傑。（圖／愛迪昇提供）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨不分區立委提名作業已啟動，預計11月13日將排名順序提報中常會。其中外界關注焦點除了黨主席吳敦義將自己列入安全名單外，超馬選手林義傑傳出也將列入不分區名單內。

黨內人士分析，國民黨氣勢最盛是在去年11月24日投票結束那一刻，但一場初選凌遲了國民黨半年，整體支持度已經滑落，區域和不分區都受到衝擊，原本預計2020年能夠在立法院奪下55至60席，現在下修至50席至55席。

至於黨主席吳敦義列入不分區，也有人擔心會影響黨的支持度。中常委徐弘庭就認為，國民黨一直存在著世代問題，不分區名單中放一些年輕人，「一個政黨黨主席的高度會比較高，如果設定在立委層次，過去並沒有這樣的先例，也不適合開這樣的先例。」

▲國民黨主席吳敦義幾乎篤定列入不分區立委名單。（資料照／記者林敬旻攝）

根據《中央社》報導，有黨務人士透露，不分區名單將會涵蓋長照、體育、科技、新住民人才。在體育界方面，傳出超馬選手林義傑獲得推薦；新住民一席可能人選有現任不分區立委林麗蟬、陸配昆明台灣同胞投資企業協會會長勤彭蓁，還有中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕。

為配合國民黨總統參選人韓國瑜的重點政策，國民黨不分區立委也將有一個醫療長照名額，外傳國民黨醫療委員會主委蔡明忠有機會出線。