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蔡英文的敵人不是韓國瑜　吳子嘉爆：蔡的敵人韓「背後的巨人」

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▲▼韓國瑜、蔡英文。（組合圖／記者羅婉庭攝、總統府提供）

▲吳子嘉指出，蔡英文的敵人不是韓國瑜，是韓國瑜背後的巨人。（組合圖／記者羅婉庭攝、總統府提供）

記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選各家民調皆顯示，總統蔡英文穩定領先國民黨總統參選人韓國瑜，美麗島電子報董事長吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》表示，蔡英文現在其實戒慎恐懼，但是她的敵人不是韓國瑜，是韓國瑜背後的「那個巨人」。

▲▼吳子嘉表示，蔡英文的對手不是韓國瑜，是韓國瑜背後的巨人。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲劉寶傑指出，現在終於明白韓國瑜為什麼不需要朱立倫。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

主持人劉寶傑提問表示，韓國瑜最特別的是，別人不敢做的他敢做，為什麼今天韓國瑜不需要朱立倫，不需要去連戰的英雄宴，因為「你這些人根本就是要被我掃地出門的對象嘛！」

吳子嘉指出，韓國瑜要這些人幹嘛？這些人沒有票嘛！韓國瑜自己才有票嘛！領袖分成三類，第一種魅力型領袖、第二種路線型領袖、第三種分配型領袖，他有魅力、有路線，他是資源不在手上可以分配，以後可以分配，這些所有的地方派系都知道，他有獲得中國大陸的支持，哪一個人敢跟他翻臉？

吳子嘉認為，「選戰最後的一、兩個禮拜資源再下來怎麼辦？」雖然結果可能不會變，但會有一些派系的盤會出來，所以兩個人的選戰差17~20，但實際投出來10%之內，10%之內來回5%而已，所以民進黨現在戒慎恐懼，蔡英文並沒有很輕視韓國瑜。

▲▼吳子嘉表示，蔡英文的對手不是韓國瑜，是韓國瑜背後的巨人。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲吳子嘉表示，蔡英文的對手不是韓國瑜，是韓國瑜背後的巨人。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

吳子嘉斷言，蔡英文以前面對韓國瑜的議題都是不回應的，現在每逢韓國瑜的議題，都是本人親自回應，她知道這個議題不簡單，因為韓國於背後有一個「更大的計畫」，而且蔡英文的敵人不是韓國瑜，是韓國瑜背後那個巨人，蔡英文本人非常謹慎打這場選戰，在選戰最後的2~3個禮拜會有非常多的怪事情發生。

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