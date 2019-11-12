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蘇清泉列國民黨不分區立委安全名單　王進士：可攻可守最佳布局

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▲國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士建議黨中央將蘇清泉列入不分區立委安全名單，讓蘇繼續在南部深耕服務，贏得2022屏東縣長選舉。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士建議黨中央將蘇清泉（左五）列入不分區立委安全名單，讓蘇繼續在南部深耕服務，贏得2022屏東縣長選舉。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「從那裡跌倒就從那裡爬起!」，國民黨中央委員蘇清泉雖然去年縣長選舉失利，他仍不氣餒，目前仍積極勤走基層，接地氣和民眾站在同一陣線，為韓國瑜、屏北第一選區立委參選人葉壽山、屏南立委參選人周佳琪全力拉票，宣誓再站起力拚下屆縣長的決心，讓支持者感動。

▲國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士建議黨中央將蘇清泉列入不分區立委安全名單，讓蘇繼續在南部深耕服務，贏得2022屏東縣長選舉。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼蘇清泉勤基層，為韓國瑜、周佳琪、葉壽山拉票。

▲國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士建議黨中央將蘇清泉列入不分區立委安全名單，讓蘇繼續在南部深耕服務，贏得2022屏東縣長選舉。（圖／記者陳崑福翻攝）

國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部主任委員、也是前立委王進士11日表示，建議黨中央將蘇清泉列入不分區安全名單，未來可讓蘇發揮長照醫療的專才外，更讓蘇幫忙替周佳琪、葉壽山拉票，發揮臨門一腳的功能，更對蘇經營未來的縣長佈局，提供最大的助力及方便。

▲國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士建議黨中央將蘇清泉列入不分區立委安全名單，讓蘇繼續在南部深耕服務，贏得2022屏東縣長選舉。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼蘇清泉了解自走式九重塔採收機採收情形。

▲國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士建議黨中央將蘇清泉列入不分區立委安全名單，讓蘇繼續在南部深耕服務，贏得2022屏東縣長選舉。（圖／記者陳崑福翻攝）

蘇清泉於2018年參選屏東縣長，拿到19萬7518票，雖然是二十幾年來藍營得票最高的一次，但還是落敗，他深切檢討，找出失敗原因，再接再厲，誓言「從哪裡跌倒從哪裡爬起來」，目前仍全屏東縣跑透透，和基層民眾站在一起，了解基層需求，儘所能全力替他們解決各種疑難雜症，尤其農特產品問題，並為韓國瑜、葉壽山、周佳琪全力拉票。

▲國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士建議黨中央將蘇清泉列入不分區立委安全名單，讓蘇繼續在南部深耕服務，贏得2022屏東縣長選舉。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼蘇清泉應邀參加高樹運動會、與基層拚感情。▲國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士建議黨中央將蘇清泉列入不分區立委安全名單，讓蘇繼續在南部深耕服務，贏得2022屏東縣長選舉。（圖／記者陳崑福翻攝）

王進士說，蘇清泉曾擔任中華民國醫師公會全聯會理事長，是30年來國民黨籍第一位；也擔任 中華民國區域醫院協會理事長、台灣私立醫療院所協會理事長、台灣醫院協會副理事長等等職務，政府現階段最重要的長照醫療更是蘇的專業強項；和基層開業醫師，大小醫院層級的從業人員都十分的熟悉；與藥師及藥廠、護理界、醫事、檢驗、放射、社工等等協會互動頻仍溝通協調，十分綿密。

▲國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士建議黨中央將蘇清泉列入不分區立委安全名單，讓蘇繼續在南部深耕服務，贏得2022屏東縣長選舉。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼烏魚子工廠製作、生產。

▲國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士建議黨中央將蘇清泉列入不分區立委安全名單，讓蘇繼續在南部深耕服務，贏得2022屏東縣長選舉。（圖／記者陳崑福翻攝）

他建議黨中央將蘇列入不分區立委安全名單，讓蘇擁有頭銜及行政資源，繼續在南部深耕服務，贏得2022屏東縣長選舉，是一步進可攻退可守的最佳布局。

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