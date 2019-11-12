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蔡英文點名榮總醫師造勢沒到　藍委怒：破壞行政中立

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▲▼蔡英文出席「第一銀行120周年慶祝運動大會」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲總統蔡英文點名榮總醫師未出席造勢，讓醫界議論紛紛。（資料照／記者呂佳賢攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前出席全國醫師後援會大誓師，在致詞問「這裡有沒有榮總醫師？」結果不見台下有人舉手，蔡英文竟然說「那榮總我就記下來了」，讓醫界議論紛紛。對此，國民黨立委賴士葆11日表示，蔡英文過去批評國民黨行政不中立，現在民進黨整個國家機器都動起來輔選，無視行政中立法的規定。

賴士葆表示，行政院長蘇貞昌帶頭所有的行政部門、國營事業、甚至獨立機關都前仆後繼地爭相輔選邀功，彼此較勁誰最賣力，蔡英文縱容甚至鼓勵這些行為，導致行政中立的法令被踐踏，當蔡英文點名榮總沒有到造勢場合，要記下榮總的名字，這是破壞行政中立的最拙劣示範。

賴士葆痛批，蔡英文對於台船工會強制要員工帶人參加造勢，不出席要請假，把出席蔡英文的場子當成重要的公務，視法律如無物，蔡英文必須出來譴責道歉。

賴士葆呼籲，蔡英文不要糟蹋公務員，這些公務員都是是國家的資產，為國家服務，不是為特定政黨服務。

針對蔡英文點名榮總醫師未出席造勢場合，台北市柯文哲11日赴議會備詢時也表示，蔡英文這個算失言，「她一定會說她失言，打哈哈就過去了」，最後還說「不要理她就好了」。

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