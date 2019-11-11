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市議員質疑警包庇色情業　大同警急發聲明：建成派出所今年查獲5件19人

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▲▼柯文哲市政總質詢 台北市警察局長陳嘉昌 台北市大同分局長潘朝智 市議員徐立信 色情按摩業問題 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市政總質詢，無黨籍市議員徐立信質疑北市大同警方包庇色情按摩業問題，市長柯文哲、市警局長陳嘉昌列席表情凝重。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張君豪／台北報導

台北市議員徐立信11日質詢北市大同警分局建成派出所轄區養生館「暗藏春色」從事不法色情交易，並認為轄區建成派出所是否涉及包庇色情業者等行為？對此大同警方11日傍晚發表聲明：大同警分局統計2019年度查獲妨害風化案15件51人、其中查報「正俗專案」裁處業者罰鍰2家、斷水斷電2家，其中建成派出所查獲5件19人，罰鍰及斷水電共2家，警方透過數據說明，強調絕無包庇不法色情業者。

▲▼柯文哲市政總質詢 台北市警察局長陳嘉昌 台北市大同分局長潘朝智 市議員徐立信 色情按摩業問題 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 市議員徐立信11日總質詢質疑台北大同警方包庇色情按摩業者 。（圖／記者屠惠剛攝）

無黨籍台北市議員徐立信11日在市議會質詢指出，他查訪北市大同區10家按摩店都有暗藏春色的違法情形，質疑業者和警方掛勾；對此台北市警察局長陳嘉昌答詢表示，警方將加強查察，違法就嚴辦。

大同警方發表聲明強調，近年來警察運用第三方警政策略，對於查獲違法色情業者，均依規定通報市府主管機關舉辦聯合稽查並依法開罰，針對轄內養生館等色情行業也請台北市都發局以違法事實處分、最重可斷水斷電勒令停業。

大同警分局指出：轄內單位針對涉營色情應召站、非法性交易處所歷來都加強取締，並定期規劃執行專案勤務大力掃蕩，分局轄內列管色情場所35處，均有定期規劃勤務依法執行，應無市議員所言轄內有不法色情業者衍生違法性交易問題。

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