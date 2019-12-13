1104萬噸生煤不夠發電　盧秀燕：台電「威脅耍賴」

▲盧秀燕在議會總質詢針對中火生煤使用量，批評台電是在威脅耍賴。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府對抗空汙，將苗頭鎖定台中火力發電廠，日前更依《空汙法》開罰300萬，明日複驗。台中市長盧秀燕13日議會總質詢時直指，中火生煤使用量1104萬公噸是全年使用量，台電應全年調度，而非年底才說做不到，台電作法是「威脅耍賴」！

台中市政府日前串聯中部7縣市首長開記者會聯手抗空汙，中市日前更以中火超量燒生煤為由開罰台電300萬，要求中火燃煤量減到每年1104萬噸；台電卻表示，今年1到11月中部地區8成以上時間都靠外部地區供電，中火降至1104萬噸不可能。

▲台電針對中火表示今年1至11月，中部地區有8成以上時間均靠外部供電，要降至1104萬噸不可能。（圖／台中市政府提供）

市議員羅廷瑋13日在議會總質詢表示，總統蔡英文一再說「台灣不缺電！」只是備載容量不夠高。到底是總統與部長騙人？還是台電說謊？台電說法是告訴市府，不想改善也無能改善。請問盧秀燕市長，要如何守護台中人健康？要不要串連各縣市抗議？他認為台電的說法根本是在威脅市府！

市長盧秀燕對此表示，中火1104萬公噸是全年使用量，台電應該在全年調度，不要到年底才說做不到。《台中市生煤管制自治條例》2016年1月生效已4年，不能公布實施4年後才說做不到，這有點耍賴的行為，帶頭做壞示範。以後民眾就說「我都做了你要怎麼辦，你不讓我怎麼樣就怎麼樣」，「威脅耍賴」作法不是政府該展現的風範。

盧秀燕表示，台電跟中部人其實都是受害者，原來能源政策不至於捉襟見肘，現在因為國家能源政策出問題，導致台電必須左支右絀到處調電，何令致之？如照原來的能源政策走，會有乾淨天空好的空氣，電價又便宜又有足夠。現在能源政策被扭曲，不是台電的錯，帶來空汙、且電也不夠，甚至要漲價，人民受苦只好承擔，

她認為，台電指出生煤燒不夠，環保署通過環評給中火再增加2部機組，中央給市府公文要加10%的煤，這樣我們的電夠嗎？能源政策對嗎？希望中央好好好審視「不要讓意識型態害慘台灣、害慘中部民眾。

台中市環保局長吳志超也說，台電生煤超量已發生，也依法取締，環保局會堅定執行議會要求4年減4成、1104萬公噸，依法進行處置。

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