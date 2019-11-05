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高市研考會民調未提「市長滿意度」　綠議員大酸「狗腿政務官」

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▲▼高雄市議會_狗腿政務官 。（圖／記者洪正達攝）

▲民調排除市長滿意度，民進黨市議員鄭光峰大罵研考會主委李銘義「狗腿政務官」。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市議會5日上午總質詢議程中，民進黨市議員鄭光峰質疑研考會執行的民調中，竟然沒有市長滿意度、市民光榮感等題目，根本是「自我感覺超良好」，質疑這份民調完全不問市民感受，只會拍市長馬屁，大酸研考會主委李銘義是「最狗腿政務官」，希望他別再狗腿下去。

李銘義答詢時強調「民調不是拍馬屁」，而是將政策與政見透過民調的方式了解市民的想法，讓好的政策延續，不好的則修正，題目上還可再刪減；對於鄭光峰質疑未將市長滿意度納入，李銘義則強調，因近期許多媒體已進行過許多滿意度調查，為了不浪費資源，所以將研考會民調的重點放在施政內容及內涵上，日後可做為改善施政品質的依據，至於議員提出的問題，下回再次進行民調時會評估納入題目中。

▲▼高雄市議會_狗腿政務官 。（圖／記者洪正達攝）

▲李銘義表示，因多家媒體都已做過市長滿意度相關調查，因此沒納入民調題目中。（圖／記者洪正達攝）

鄭光峰表示，市府研考會在8月份所做的民調中，卻沒有外界相當關切的市長滿意度，以及市府團隊光榮感等題目，第一道題目甚至問了高雄市能見度，簡直讓人匪夷所思，鄭強調，民調應該要揭示市民需要什麼，以及對市府及其施政團隊的滿意度，讓市長可了解到基層民眾的想法，這也是研考會的責任，但研考會卻靠這份民調自我取暖，完全不問市民感受，最後只淪為拍馬屁，鄭光峰更形容研考會主委李銘義就是「狗腿政務官」。

鄭光峰也說，研考會做的民調幾乎都是以誘導式的進行，基層的想法是什麼，對市府滿意與否根本不得而知，他舉陳菊主政的時代為例，當年便是透過民調來了解到市民最不滿意的就是街道髒亂，事後立即指示環保局進行改善，並投入大量志工協助，後續再修正政策，這才是民調的作用。葉匡時緊接著答詢時也坦承研考會做的民調確實有改善空間，特別是「了解市民不滿的地方是什麼」這個項目。

▲▼高雄市議會_狗腿政務官 。（圖／記者洪正達攝）

▲葉匡時坦承民調題目確實需要改善。（圖／記者洪正達攝）

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