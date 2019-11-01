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韓國瑜不在家「議會噴血大亂鬥」！林宛蓉腦震盪留觀　控：推我的是劉德林

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▲市議員林宛蓉被送上擔架 。（圖／記者洪正達攝）

▲林宛蓉遭人推倒，目前仍因腦震盪留院觀察中；她在臉書上控訴，「兇手就是劉德林」。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市長韓國瑜力拼總統大選暫時請假，市議會昨（10月31日）進行總質詢，但因市長並未出席議會，民進黨團氣憤霸佔主席台杯葛，當場與國民黨團爆發激勵肢體衝突，國民黨籍市議員劉德林、民進黨籍市議員林宛蓉紛紛受傷送醫。林宛蓉事後更在臉書發出聲明，控訴自己後腦重創、腦震盪等傷勢，皆是劉德林造成，直呼昨是「民主慘遭踐踏、高雄最黑暗的一天！」

高雄市議會昨下午爆發全武行，民進黨團不滿身為市長的韓國瑜請假參選總統，不出席議會審核1465億元的預算，因此衝上主席台進行議事杯葛。國民黨團見狀後，當即上前爆發拉扯衝突，混亂中劉德林遭人推擠，頭部撞到身旁議事桌角當場掛彩濺血；另名議員林宛蓉也在拉扯中遭人重重推倒在地，導致頭部受傷，目前仍因腦震盪留院觀察。

▲高雄市議會衝突 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市議會衝突 。（圖／記者洪正達攝）

▲市長不在家，議會總質詢昨亂成一團。（圖／記者洪正達攝）

林宛蓉在臉書發出聲明稿，痛批韓國瑜罔顧279萬市民權益，逃避議會總質詢，嚴重違反民主政治的公平與正義，必須受到強烈譴責，因此民進黨團以和平方式佔領主席台，抗議韓國瑜藐視市民的惡行，「無奈，國民黨議員劉德林一味護航，竟然暴力相向，應將我重推強壓在地，致使後腦重創、腦震盪、及左膝受傷。今日，是台灣民主遭踐踏、高雄最黑暗的一天！」

而同樣受傷、送到醫院縫了5針的劉德林事後也在臉書PO文感謝各界關心，並譴責民進黨議員暴力。

欸~妳過來一下！妳過來一下

►高雄市議會爆全武行！劉德林血流滿面「縫5針」...林宛蓉腦震盪住院觀察

▲高市議員劉德林頭流血 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼高雄議會劉德林濺血。（圖／記者洪靖宜攝）

▲劉德林混亂中撞上桌角濺血，送醫縫了5針。（圖／記者洪正達攝）

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高雄市議會總質詢林宛蓉劉德林2020總統大選

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